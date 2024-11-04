Erdoğan, Kırgızistan’da Karşılandı ve Önemli İsimler Geldi

ÖNEMLİ KARŞILAMA TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan’ın Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Burada, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova tarafından karşılandı. Ayrıca, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan da törene katıldı.

HEM KAMU GÖREVDEKİ İSİMLER HEM DE ÜST DÜZEY YETKİLİLER

Erdoğan’a bu ziyarette eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra birçok önemli bakan ve yetkili eşlik ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat gibi isimler, Bişkek ziyareti için Erdoğan ile birlikte bulunuyor. Ayrıca, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da yer alıyor.