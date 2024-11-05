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Erdoğan Kırgızistan’da Resmi Törenle Ağırlanmıştır

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ERDOĞAN’IN KIRGIZİSTAN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi’ne katılmak amacıyla Kırgızistan’a gitti. Kırgız Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Erdoğan’ı resmi bir törenle karşıladı. Bişkek-Manas Uluslararası Havalimanı’ndaki karşılamada, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan da yer aldı.

BİR ARADA OLDUĞU İSİMLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da eşlik etti.

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