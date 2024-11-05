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Erdoğan Kırgızistan’da Resmi Törenle Karşılandı

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KIRGIZİSTAN’DA TEMAŞLAR BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4-6 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi için Kırgızistan’a gitti. Bişkek’te başlayan temaslarında, 1916 isyanı anısına inşa edilen Ürkün Anıtı’na çelenk bıraktı. Bunun yanı sıra ünlü Kırgız halk şairi Cengiz Aytmatov’un anıtına da çelenk koydu. Çelenk bırakma töreninin ardından Kur’an tilaveti gerçekleştirildi.

RESMİ TÖRENLE KARŞILAMA GERÇEKLEŞTİ

Erdoğan, zirve vesilesiyle Kırgızistan’da resmi törenle karşılandı. Bu önemli ziyarette, Türk Devletleri Teşkilatı’nın birlik ve beraberliğini pekiştirmek amacıyla bir dizi görüşmelerin planlandığı bildirildi.

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