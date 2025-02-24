Erdoğan, Kırım Platformu’nda Barış Çağrısı Yaptı

ERDOĞAN’IN ÖNEMLİ AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının üçüncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen 4. Kırım Platformu Liderler Zirvesi’ne göndermiş olduğu video mesajında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin savaşa karşı durduğunu ve barışın sağlanması için müzakerelere kararlılıkla destek verdiklerini belirtti. Mesajında “Bundan 3 sene önce çatışmalar başladığında, Türkiye’nin savaşa karşı olduğunu nasıl ilan ettiysek, bugün de savaşın müzakereler vasıtasıyla sonlandırılması için her türlü gayreti göstermeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA HALKINA DESTEK

Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna halkının yanında durduğunun altını çizerek, “Geçtiğimiz bir sene zarfında topraklarını savunurken hayatlarını kaybeden Ukraynalılar için taziye dileklerimi iletiyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türkiye 2014 yılında Kırım’ın ilhakından bu yana, uluslararası hukukun temel ilkeleri doğrultusunda, Ukrayna’nın haklı davasına gereken desteği vermiştir” dedi. Savaşın dördüncü yılına girerken müzakerelerin önemine vurgu yapan Erdoğan, “Türkiye’nin savaşa karşı olduğunu nasıl ilan ettiysek, bugün de savaşın müzakereler vasıtasıyla sonlandırılması için her türlü gayreti göstermeye kararlıyız” açıklamasında bulundu.

ADİL VE KALICI BARIŞIN YOLU

Erdoğan, kalıcı barışın sağlanmasının önemine değinerek, “En başından beri savunduğumuz üzere, adil ve kalıcı barışa giden yol, ancak ve ancak savaşın her iki tarafının da eşit ve hakkaniyetli bir şekilde temsil edildiği bir denklemle açılabilir” diye konuştu. Ayrıca, “Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile geçtiğimiz hafta Ankara’da, Türkiye’nin bu önemli kavşakta sağlayabileceği katkıları ve müzakerelere ev sahipliği yapma istemimizi de ele aldık. Bunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

GELECEK SENE BARIŞ YIL DÖNÜMÜ OLSUN

Erdoğan, mesajının sonunda mübarek Ramazan ayına atıfta bulunarak, “Gelecek sene savaşın değil, barışın yıl dönümünü idrak etmek için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Türkiye olarak, adil ve kalıcı barışın tesisi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Ayrıca, “Bu düşüncelerle, 2025’in barışının inşa edileceği bir yıl olmasını umut ediyoruz. Birkaç gün sonra kavuşacağımız Ramazan-ı Şerif’in tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum” şeklinde duygularını dile getirdi.