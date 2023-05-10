Erdoğan: Kirli oyunları bizi yıldırmaz

Seçim çalışmalarına Batman’da devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kirli oyunların partisini yıldıramayacağını söyledi.

Seçim çalışmalarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ne Kandil’deki terör baronlarının terör dili ne de azgı azınlığın nobran dili bizi yıldıramaz, sindiremez. Sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları bizi yıldıramaz.” dedi. Seçim mesajı da veren Erdoğan, “14 Mayıs’ta sadece adaylar ve ittifaklar arasında bir tercihte bulunmayacağız. 14 Mayıs’ta Cumhuriyetimizin yeni asrının nasıl olacağına da karar vereceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

Buraya gelemese de şu an kalbi bizimle çarpan vatandaşlarıma saygılarımı sevgililerimi gönderiyorum. Biz batmanı birileri gibi menfaat ve istismar için değil. Biz sizi Allah için seviyoruz. Başkaları Batman’ın yollarını sadece seçimden seçime hatırlıyor. Batman’la dertleşelim, hafızamızı tazeleyelim istedik.

Ne Kandil’deki terör baronlarının terör dili ne de azgı azınlığın nobran dili bizi yıldıramaz, sindiremez. Sokaklarımızı karıştırmaya çalışan kirli ellerin oyunları bizi yıldıramaz.

Kürt ile Zaza’yı Alevi ile Sünni’yi kimse bölemez ayıramaz, birbirine düşüremez. Biz bu topraklarda 1000 yıldır iç içe yaşadık.

Türkiye’yi son 21 yılda başarıdan başarıya zaferden zafere beraber koşturduk. Kalkınma hamlelerini birlikte yaşattık.

14 Mayıs’ta sadece adaylar ve ittifaklar arasında bir tercihte bulunmayacağız. 14 Mayıs’ta Cumhuriyetimizin yeni asrının nasıl olacağına da karar vereceğiz.