Erdoğan: Kısa Mesafe Koşucusu Değiliz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da gerçekleştirilen “AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi”nde önemli açıklamalarda bulundu. Kongrelerde “yumruklar değil, yürekler konuşuyor” ifadesini kullanarak, muhalefetin kurultaylarını tasfiye aracı olarak kullandıklarını, kendilerinin ise kardeşliği perçinlediklerini ifade etti. Erdoğan, “Ne büyük bahtiyarlık ki kongrelerimizde gönüller buluşuyor, kalpler kucaklaşıyor. Sandalyelerin havada uçuşmadığı bir şölen havasında kongrelerimizi tamamlıyoruz” dedi.

MÜCADELE KİŞİSEL DEĞİL, MİLLİDİR

Erdoğan, mücadelelerinin kişisel kariyer mücadelesi olmadığını vurguladı. “En tepeden en ücra birimine kadar hepimiz ülkeye ve millete hizmet davasının neferleriyiz” diye belirtti. Türk siyasetinin uzun bir maraton olduğunu söyleyerek, “Biz kısa mesafe koşucusu değiliz. Millete hizmet yolunda kırılmak, darılmak, küsmek gibi bir lükse hiçbirimiz sahip değiliz” sözlerini kullandı. Kişisel ihtirasları siyasetin merkezine koymadıklarını, “ben” değil “biz” diyerek hareket ettiklerini ifade etti.

KADIN HAKLARINDA REFORMLAR

Erdoğan, 22 yıl öncesine oranla Türkiye’nin her alanda bambaşka bir yer olduğuna dikkat çekerek, kadınların siyasetteki yerinin arttığını söyledi. “Bu ülkede yıllarca kadının adı yoktu” diyerek geçmişte kadınların çoğunlukla bir vitrin malzemesi olarak görüldüğünü dile getirdi. CHP’ye yönelik eleştirilerde de bulunan Erdoğan, “Ey CHP unutma, üniversitelerin kapısında ikna odaları kuranlar sizdiniz” şeklinde konuştu. Kız çocuklarının okullaşma oranını 2002’de yüzde 13’ten yüzde 53’ün üzerine çıkardıklarını belirtti.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

Kadına yönelik şiddetin insanlığa ihanet olduğunu vurgulayan Erdoğan, 6284 sayılı Kanun’un 2012’de yürürlüğe girmesiyle kadınların korunmasına yönelik önemli adımlar atıldığını ifade etti. KADES ve elektronik kelepçe gibi uygulamalardan bahsetti. Kadınların elde ettiği kazanımlara yönelik her türlü gasp girişimine tolerans göstermeyecekleri mesajını vererek, muhalefetin yerel yönetimler üzerinden ayrımcı politikaları yeniden hayata geçirmeye çalıştığını söyledi.

Erdoğan, muhalefetin marjinal bir siyaseti hortlatmaya çalıştığını, kadınların kazanımlarına müdahaleye geçit vermeyeceklerini ifade etti. Eski Türkiye’nin kötü alışkanlıklarının geride kaldığını ve günümüzde vesayet odaklarının milletin iradesi üzerinde tehdit oluşturamayacağını dile getirdi.

Türkiye’nin dış politikada güçlendiğine dikkat çeken Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yapılan ziyareti tarihi bir kavşak olarak değerlendirdi. Geleceğe yönelik güvenlik ve yeniden inşa faaliyetleri hakkında mühim kararlar alındığını ifade etti. Öncelikle Mısır’ın dışişleri bakanını kabul ettiklerini, ardından Almanya Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceklerini açıkladı.

Son olarak, yerel yönetimlerdeki duruma değinen Erdoğan, muhalefetin sürekli birbirine kırmızı kart gösterdiğini ve bu durumu marjinal sol örgütlerin sloganlarıyla örtmeye çalıştıklarını vurguladı. Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partinin marjinal sol yapıların maskotu haline geldiğini söyledi.