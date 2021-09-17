Erdoğan kitabını dünya liderlerine takdim edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazdığı ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ adlı kitabını dünya liderlerine takdim edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngilizce, Arapça ve Fransızcaya çevrilen “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabını, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda bir araya geleceği üye ülke liderlerine takdim edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’na ve çeşitli programlara katılmak üzere 19 Eylül’de ABD’nin New York kentine gidecek. Erdoğan, Türkiye’nin tüm insanlık için ortaya koyduğu adalet arayışını ayrıntılı bir şekilde anlattığı, “A Fairer World Is Possible” adıyla İngilizceye çevrilen, Arapça ve Fransızcası da hazırlanan kitabını, BM Genel Kurulu’nda bir araya geleceği ülke liderlerine de verecek.

Kitapta, adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeryüzündeki ayrımcılık ve çifte standardı Birleşmiş Milletler örneğiyle gözler önüne seriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in meşruiyet, işlevsellik, etkinlik, kapsayıcılık, temsil ve yönetişim sorunlarına da dikkati çektiği kitapta, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde kapsamlı bir reform ihtiyacının altını çiziyor.