Erdoğan, KKTC’ye desteği vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC dönüşü uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. “Ada’da iki halk ve iki devlet olduğu gerçeğini herkesin idrak etmesinin zamanı gelmiştir. Ana vatan ve garantör olarak Kıbrıs Türkü’ne ve Kıbrıs Türkü’nün bağımsız devleti KKTC’ye desteğimiz bakidir,” dedi. Erdoğan, ayrıca İsrail’in kan ve kaostan beslenerek “Suriye’de bazı grupları kışkırtarak yeni bir çatışma ortamı oluşturmaya çalıştığını” ve “Türkiye’nin bölgedeki gücünden, elde ettiği kazanımlardan çok rahatsız olduğunu” belirtti.

İKİ HALK VE İKİ DEVLET GERÇEĞİ

Cumhurbaşkanı, “Geçtiğimiz 17-18 Mart’ta BM çatısı altında Cenevre’de düzenlenen toplantıda, Ada’daki iki komşu ülke arasında başlatılması öngörülen iş birliği alanlarında üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullanarak Kıbrıs Türk halkının “egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün tescilini er ya da geç temin edeceğini” vurguladı. “Ana vatan Türkiye, bu yolda KKTC’nin her zaman yanında olacak ve dayanışmasını sürdürecektir,” dedi.

KIBRIS TURKİYE İLİŞKİLERİ

Erdoğan, “Kıbrıs Türk’ünü yok sayanlar, karşılarında daha güçlü bir Türkiye bulacaklarını bilmeli,” şeklinde uyarıda bulunarak çeşitli açıklamaları şiddetle kınadığını açıkladı. Kıbrıs’ta barış ve huzur için ellerinden geleni yapmaya kararlı olduklarını belirten Erdoğan, “Terör yoluna başvuranlar, Kıbrıs Türk’ünü yok sayanlar karşılarında daha güçlü bir Türkiye bulacaklarını bilmeleri lazım,” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Gazze’ye insani yardım götüren gemiye yönelik saldırı hakkında, “İsrail, uluslararası hukukun önündeki en büyük tehlikedir,” diyerek, İsrail’in “insani amaçlı yardım malzemesi taşıyan gemilere saldırmasının haydutluk” olduğunu dile getirdi. “Dünya İsrail’den büyüktür,” diyen Erdoğan, uluslararası toplumun bu duruma karşı adım atması gerektiğini vurguladı.

DEPREM HAZIRLIKLARI

İstanbul depremi sonrası Türkiye’nin depreme hazırlığı hakkında değerlendirmede bulunan Erdoğan, “Deprem, ülkemizin gerçeğidir ve olacak depremleri durdurmak mümkün değildir. Ancak kayıpları sonlandırmak, sağlam yapılar inşa etmek mümkündür,” dedi. “Kentsel dönüşüm meselesi, Türkiye için bir hayat-memat meselesidir,” ifadesini kullanarak, sağlam yapılar inşa etmenin önemini tekrar vurguladı.

CHP’NİN TAVRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ile ilgili eleştirilerde bulunarak, “Siyasi hırsları ve saplantıları, CHP’li yöneticileri esir almış durumda,” şeklinde konuştu. CHP’nin “milleti sokağa dökmek” için menfur eylemler yaptığını belirten Erdoğan, “Bu konu artık siyasetin değil, yargının konusu haline gelmiştir,” ifadeleriyle CHP’yi sert şekilde eleştirdi.