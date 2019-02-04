Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı, “Amerika Birleşik Devletleri’ne bölgenin güvenliğini Türkiye’nin sağlaması gerektiğinin iletildiğini” söyledi. TRT’ye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Koalisyon güçlerine güvenemeyiz” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhurbaşkanı Özel” TRT ortak yayınında, soruları cevaplandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nin ardından, şehirleri yönetme anlayışının özünü, millete verecekleri sözlerin çerçevesini oluşturan manifestoyu açıklamasından sonra gerçekleştirdiği ilk yayını TRT’de yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bugün Çengelköy’de gençlerle bir araya geldiklerini hatırlatan Erdoğan, Çengelköy’ün FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde de özel bir yeri olduğunu belirterek, “Çengelköy, özel bir konumu, manası var. Kuleli bir tarafta, bir tarafta merkez, bir tarafta Köprü. Bu bakımdan unutulur bir yer değil. Çengelköy çok ciddi bir direniş o zaman ortaya koydu. Unutulur gibi değil. Onun için ilk toplantımı buradan başlatayım dedim. Çınaraltı bizim için biraz da geçmişten bu tarafa anlamlı bir yerdir. Çınaraltı’nda hem dostlarla hem gençlerle orada bulunan tüm İstanbullu hemşehrilerle bir araya gelmek hakikaten beni çok mutlu etti.” diye konuştu.

Yayının gerçekleştirildiği Vahdettin Köşkü’nde daha önce Dörtlü Zirve’nin yapıldığının hatırlatılması üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

“Sayın Putin, Merkel ve Macron ile olan dörtlü zirvemiz, Suriye’ye yönelik olan o zirveyi şu anda bulunduğumuz konumda onlarla bir araya geldik. Tabii dışarıda Boğaz’a yönelik fotoğraf çekimlerimiz olmuştu ama burada da kararlı bir müzakereyi gerçekleştirdik. Malum Birleşmiş Milletler’den De Mistura da katılmış olduğu o zirvede biz bütün belirlediğimiz başlıkları onunla paylaştık ve o süreç, o yönüyle de devam ediyor. Belirleyici olup olmadığı meselesi ayrı ama en azından buna bir zenginlik katan süreçti ve şu anda da tabii zaman zaman o da İstanbul zirvesi olarak anılıyor ve kısa bir süre Sayın Putin ile malum Moskova’da bir araya geldiğimde yine İstanbul zirvesini andık ve ayın 14’ünde de Soçi’de bir araya geleceğiz. Soçi’de daha önce başlattığımız zirvenin ikinci turuna başlayacağız ve yine orada da Rusya Federasyonu, Türkiye, İran üçlü olarak bu zirvemizin tekrarını yapacağız. Temenni ediyorum ki bu güzel gidişe yeni bir anlam kazandıracak, yeni bir güç katacak. Çünkü Suriye’deki malum bu süreç, Cerablus, Afrin, İdlip, bütün bunlardan sonra her geçen gün daha iyiye doğru gidiyor. Temennimiz odur ki bunu bu şekilde devam ettirelim ve geri dönüş başlayan bu bölgelerde Suriye halkı kendi topraklarına dönme imkanını, fırsatını bulsun.”

MANİFESTO

Yerel seçimlere yönelik manifestoda, özellikle çevre ve insana odaklanıldığının belirtilmesi üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

“Her şeyden önce bir defa yerel seçime gidiyoruz. Bu yerel seçimde tabii bir genel seçimin etkisi olur mu olmaz mı diye bir soru soracak olursanız, tabii ki onun da olacak. Hele hele bizim gibi şu anda iktidarda olan bir siyasi partinin buradaki bakışında merkezi yönetimle, yerel yönetim arasındaki uyum çok çok önemli. Bir yerde yereli merkeze taşıyacağınız gibi merkezi de yerele taşıyacaksınız ki hizmetler çok daha farklı bir şekilde kendini gösterme imkanını bulsun. Özellikle bu dönemde dikkat edilirse halkımızın sıkıntıya düştüğü ve siyasi hareketlerin de üzerinde pek durmadığı bazı sıkıntılar var. Yani yerel yönetim dediğiniz zaman akla ilk gelen şey şudur, çevredir, temizliktir.”

“İSTANBUL ÇÖP, ÇUKUR VE ÇAMURDAN ÇOK ÇEKMİŞTİ”

1994 seçimlerinde “3 Ç” sloganıyla yola çıktığını hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu

“Çöp, çukur, çamur. Niye? Çünkü İstanbul çöp, çukur ve çamurdan çok çekmişti. Çöp dağları vardı, çukurlar vardı. Her taraf çamurlar içerisindeydi. Temizlik denilen zaten bir şey yoktu. İstanbul’un suyu yoktu, hava kirliliği almış başını gidiyordu. Böyle bir İstanbul’du. Bunu tabii şu andaki genç kuşak bilmez. Özellikle ilk defa oy kullanacak olan gençler hiç bilmez. Ancak annelerinden, babalarından dinlediyseler bunu bilirler. Şimdi hafıza-i beşer nisyan ile malul. Unutur insanoğlu ama bunları tabii anlatmak lazım. Yerel yönetime talip olanların önce bu konuda kararlılığının olması lazım. Dertli olması lazım.”

“İSTANBUL’DA DOĞAL GAZIN GİTMEDİĞİ, GİRMEDİĞİ SEMT, EV HEMEN HEMEN KALMADI”

İstanbul’un o dönemdeki en önemli probleminin su olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Ben belediyeyi CHP’den almıştım. Ki İstanbul’un o zaman 8 milyon nüfusu vardı, son nüfus sayımı yapıldı yaklaşık 15,5 milyon İstanbul bir nüfusa ulaştı. Dünyada bazı devletler değil orta boylu devletler artık bu nüfusta. İstanbul bir devlet. Şimdi böyle bir şehri yöneteceksiniz. Böyle bir şehri yönetirken çöp benim sorunum değil diyemez bir belediye. Hayır senin sorunun. Yollar benim sorunum değil diyemez, hava kirliliği benim sorunum değil diyemez. Göreve geldiğimde İstanbul’un doğru dürüst doğal gazı yoktu. 50 bin konutta doğal gaz vardı, bunun dışında İstanbul’da doğal gaz yoktu. Ben belediyeden ayrıldığım zaman 1 milyon 250 bin konuta biz o zaman doğal gaz getirmiştik. Onunla İstanbul’un havası temiz hale geldi. Şimdi zaten İstanbul’da doğal gazın gitmediği, girmediği semt, ev hemen hemen kalmadı, zira İGDAŞ gerçekten İstanbul’da çok büyük bir belediyecilik hizmetini doğal gazda ortaya koydu.”

Göreve geldiklerinde İSKİ tankerleriyle su taşındığını hatırlatan Erdoğan, “Ben hep hatırlarım çocukların, annelerin bidonlarla o tankerlerle su aldığı dönemleri. Daha sonra ne oldu? Su istasyonları kuruldu. Hatırlayın. Endüstri oluşmuştu. Oralardan giderlerdi, parayla suyunu alırdı ve bununla da kalmaz, küvetler o satın alınan suyla doldurulur, onunla da banyosunu yapardı. Bu hale gelmiştik. Şimdi kalksın da bir CHP’li desin ‘hayır böyle bir şey yoktu’. Bunları yaşadık. İstanbul’da bunları bize yaşattınız ama biz geldik, 1 yılda bir defa bu işi ortadan kaldırdık. Düşünün 110 kilometre biz Istranca dağlarından, 180 kilometre de Melen’den İstanbul’a su getirdik. Bu getirdiğimiz suyla birlikte İstanbul susuzluktan kurtuldu ve suyuna kavuştu, 2040’a kadar da İstanbul’un ciddi manada bir su sıkıntısı olmayacak. Hava kirliliğini o günün bir gazetesi hiç unutmuyorum, maske dağıtıyordu. Bunları bize getirip şöyle ortaya koymamız lazım ki bundan da gücenmemesi lazım CHP’li dostlarımızın. Bu maskeler o zaman dağıtıldı. Niye? Hava kirliliği var. Herkes maskeyle beraber sokağa çıkıyordu. Böyle bir dönemi yaşadık.”

“DEMOKRASİ YERELDE BAŞLAR”

Demokrasinin yerelde başladığını vurgulayan Erdoğan, “Eğer bir siyasi hareket ‘ben bir demokrasi mücadelesi veriyorum’ diyorsa önce yerel politikayı başarması lazım. Yerel politikayı başaramayanın geneli başarması mümkün değil. Yerel halkla kucaklaşma, halkla bütünleşme yeridir. Halkla bütünleşme yeri olduğu için orada bir defa halka eliniz değecek. Elektrik vereceksiniz, elektrik alacaksınız. Bunu başarmanız lazım. Bunu başaramıyorsanız zaten halk sizi sırtında taşımaya mecbur değil.” diye konuştu.

1994 öncesinde İstanbul’da çöp dağları ve susuzluk yaşandığını, Ümraniye’de yaşanan çöp faciasında 34 kişinin ölümünün hesabının sorulmadığını belirten Erdoğan, o dönemde Ümraniye ve Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li olduğunu ifade etti.

Erdoğan, “Hala kendilerini savunabiliyorlar. Neyi savunuyorsunuz? Neymiş, grevdeymiş. Ne demek grevde. Eğer grev varsa onun da sorumlusu sensin. Greve fırsat verdin. Biz bunu aldığımız anda adeta devrim ruhuyla aldık.” ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa’da Haliç’in kenarında bir yerde doğup büyüdüğüü, cumartesi günlerinde sandalla Fener’e geçerken tahammül edilemeyen bir kokunun olduğunu hatırlatan Erdoğan, 7 yıl sonra Haliç’in içinde adacıklar oluştuğunu, adacıkların arasından sandalla gittiklerini söyledi.

Erdoğan, şu anda Haliç Kongre Merkezi’nin yerinde o zaman mezbahaneler olduğunu kaydederek, şu andaki güzelliklerin o dönemde bulunmadığını dile getirdi.

Şimdi haliç Kongre Merkezi’nde sanatsal etkinlikler, kongreler ve çeşitli toplantılar yapıldığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

“O malum yerden böyle bir güzel eser meydana geldi. Haliç’ten Alibeyköy’e 2,5 milyon metreküp çamur taşıdık. 9,5 kilometre bir boru hattı kurduk. Oradan pompa sistemiyle çamuru Alibeyköy’deki taş ocağına pompaladık ve orada süzdürdük. Çamuru çökertildi, su ise tekrar Haliç’e pompalandı. 650 bin metrekarelik taş ocağının olduğu yerde şimdi Vieland var, çocuklar için bir oyun parkı kuruldu. Böyle bir belediyecilik anlayışı var. Orada İstanbul halkı gidip eğleniyor. Öbür tarafta Haliç Kongre Merkezi var. Artık rahatlıkla Haliç’te balık avlanabiliyor. Bununla da kalmadık, daha ileriye gittik. Boğaz’ın suyunu Haliç’e bağladık. Çünkü Haliç’e o dağları delerek Boğaz’ın suyunu aktarmasaydık şu andaki Haliç’i yakalayamazdık. O durgun su yine eski haline dönecekti. Ama şimdi adeta devir daim gibi yukarıdan geliyor, aşağıda Marmara’yla bütünleşiyor. Artık kirli su diye bir şey söz konusu değil. Böylece zaten orada balık avlayabilir hale geldi. Bunu AK Parti iktidarı olarak biz yaptık. Bu işte gerçekten Veysel Eroğlu bakanımızın ciddi emekleri var. O zamanlar İSKİ Genel Müdürümdü. Profesör Adem Baştürk hocamızın ciddi emekleri, katkıları var. Biz burada, bu işi yaparken dertli olmanın bize verdiği o güçle, imkanla bunları başardık. Bu iş bir aşk işidir. Eğer varsa bir aşkınız bunları yaparsınız.”

Erdoğan, yeni kuşağın Haliç’in böyle bir geçmişi olduğunu bilmediğini, bu nedenle de değerini anlamadığını, gençliğe şu anda bunun anlatılması gerektiğini söyledi.

“İZMİR’İ SUYA BİZ KAVUŞTURDUK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’in körfezinin de koktuğunu belirterek, “İzmir susuzdu. İzmir’i suya kavuşturan yine biz olduk, merkezi yönetim olarak.” dedi.

Erdoğan, CHP’den alınan Kocaeli’de de körfezin durumunun kötü olduğunu, susuzluğun yaşandığını, Yuvacık Barajıyla skandallar yaşandığını anlattı.

Kocaeli’de de bir değişim ve dönüşüm yaşandığını ifade eden Erdoğan, “Çöp, çukur, çamur derken, benim derdim bu. İstanbul’un ilçelerini aldığımızda tüm ilçeler böyleydi. Buralarda yaptığım çalışmalarla tüm o ilçeler şimdiki modern Güngören, modern Bağcılar, modern Esenler oldu. Buralara böyle geldik. Bunu yeni kuşağın bilmesi lazım.” şeklinde konuştu.

Erdoğan, Bağcılar, Esenler ve Güngören halkının büyük oranda bunları bildiğini, o dönemde hizmetin bu ilçelere değil Bakırköy’e verildiğini, Londra asfaltının altına hizmet sunulurken üst kısma yapılmadığını kaydetti.

“CHP dediğimiz zaman, çöp, çukur, çamur akla gelir, derken ben bunu kastediyorum.” diyen Erdoğan, AK Parti’nin de bunlardan arınmak anlamında olduğunu vurguladı.

DİKEY MİMARİ ELEŞTİRİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyeciliğin gönül işi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Bütün belediye başkan adaylarına şunu söylüyorum. Biz şunu bileceğiz. İnsanoğlu topraktan uzak olmamalı. Toprağa yakın olmalı. Öyle 50 kat, 60 kat, 70 kat bir mimari, aslında bizim medeniyet ruhumuza da uygun bir mimari değildir.”

Erdoğan, dikey mimarinin insan ilişkilerini de ortadan kaldırdığını, bu yapılarda oturanların birbirini tanımadığını dile getirerek, kendi büyüdüğü mahallede komşularının bırakın tanımayı, çamurlandıkları, kirlendikleri zaman kendilerini yıkadığını, annesinin de komşuların çocuklarına aynısını yaptığını anlattı.

O günleri özlediği için yatay mimari dediğini ifade eden Erdoğan, yatay mimarideki okuluyla, camisiyle, ailelerin bir araya geldiği kıraathaneleriyle olan yapılanmanın, şehircilik anlayışının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, yeni dönemde TOKİ ile daha önceden başlayarak buna doğru bir yönelişe geçtiklerini ve bunu başaracaklarını vurgulayarak, TOKİ’nin yüksek katlı bina döneminin artık biteceğini kaydetti.

“YATAY MİMARİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİNİ ARTIRACAK”

TOKİ’nin de yanlışlarını anladığını ifade eden Erdoğan, yatay mimariyle yapılanlara da zemin artı 4 kat dediğini söyledi. Bazı yerlerde arazi ve arsa sorunu olduğunu, kentsel dönüşüm ve farklı türlerinin yaşandığını belirten Erdoğan, bunlardan dolayı da sıkıntılar yaşandığını anlattı.

TRT