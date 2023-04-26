Erdoğan: Koalisyon ortakları teröristlere ümit veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koalisyon ortaklarının teröristlere ümit verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçimde terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine de karar verilecek. Koalisyon ortakları verdikleri her sözle terör örgütlerine, teröristlere ümit veriyor” dedi.

Erdoğan, Kanal 7-Ülke TV ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

“Sizin pencerenizden, Türkiye için 14 Mayıs seçiminin önemi nedir?” sorusuna Erdoğan, “Gerçekten 14 Mayıs’ta sıradan bir seçim yapmayacağız. Bu seçimlerde ülkemizde güven ve istikrar ikliminin devam edip etmeyeceğine karar verilecek. Son 20 yıldaki eser ve hizmet atılımı sürecek mi, yoksa koalisyonlar dönemi Türkiye’sine geri mi dönülecek buna karar verilecek. Çünkü karşımızda tüm bu kazanımlara gözünü dikmiş bir yapı var. Bu seçimlerde terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine de karar verilecek. Koalisyon ortakları verdikleri her sözle, takındıkları her tutumla terör örgütlerine, teröristlere ümit veriyorlar.” yanıtını verdi.

Cezaevlerindeki teröristlerin de yurt dışına kaçan terör örgütü mensuplarının da 14 Mayıs’ı beklediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Hatta ülkemize geri dönmek için uçak bileti alanlar bile var. Kamudan ihraç ettiğimiz terör örgütü yandaşlarından kendilerine makam mevki beğenenler var. Belli ki bunun için 7’li koalisyondan değil, 9’lu koalisyondan söz almışlar. Dolayısıyla 14 Mayıs seçimleri ülkemizin ve milletimizin geleceği bakımından tarihi bir öneme sahip. 14 Mayıs’ta aynı zamanda ülkemizin küresel bir oyun kurucu mu, yoksa figüran mı olacağının da seçimi yapılacak. Bizim, dış politikada, ekonomide, savunma sanayisinde attığımız bağımsız ve güçlü adımlar birilerini rahatsız ediyor. Eskisi gibi borç alan, borç aldıkça da boyundurukları altına giren bir Türkiye isteyenler de 14 Mayıs’ı bekliyor. Bu sadece içeride değil, dışarıda da böyle. Bu seçimde, Türkiye’yi tekrar kendilerine bağımlı hale getirecek olanların kazanmasını istiyorlar. Maalesef içeride de Batı’dan ‘aferin’ almak için her türlü mihnete boyun eğmeye teşne olanları görüyoruz. Bunlar ellerine yeter ki yetki geçsin, ülkenin siyasetini de ekonomisini de birilerine teslim edeceklerini açıkça söylemekten çekinmiyorlar.”