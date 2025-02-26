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Erdoğan Kongre Hakkında Değerlendirme Yaptı

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CUMHURBAŞKANININ KONGREDE YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na başkanlık ediyor. Erdoğan, AK Parti’deki kongrelerin yasal bir zorunluluğun yanı sıra, önemli bir başlangıcı temsil ettiğini söylüyor. Önümüzdeki dönemde partisi, ittifakı ve ülke açısından büyük bir sıçrama beklediklerini ifade ediyor ve bunun işaretlerini şimdiden gördüklerini belirtiyor.

Erdoğan, muhalefetin tutumunu “hazımsızlık” olarak tanımlıyor ve bunun doğal bir sonuç olduğunu vurguluyor. Sandalyelerin ve ithamların olmadığı bir kurultay düzenleyemeyenlerin, kendilerinin etrafında hırçınlaşmasını normal buluyor. “Bunların bizim nazarımızda bir kıymeti yoktur,” diyor. Ayrıca Cumhur İttifakı’nın Türkiye için güvence olduğunu ekliyor.

KONGRE DEĞERLENDİRMESİ

Erdoğan, ilçe başkanlıklarında yüzde 60, il başkanlıklarında ise yüzde 70 oranında bir değişim yaşandığını kaydediyor. MKYK’da 34 kişinin görevini devrettiğini açıklıyor. “AK Parti her konuda olduğu gibi kongrelerinde de farkını net bir biçimde ortaya koymuştur,” şeklinde konuşuyor. Ayrıca, kongre sürecinde emeği geçenlere teşekkür ediyor ve Ankara’daki büyük kongre sırasında salon dışında 60 bin kişinin olduğunu vurguluyor.

BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

Son olarak Erdoğan, Bahçeli’nin kongreye gönderdiği semboller içeren çiçek aranjmanının kendilerini mutlu ettiğini belirtiyor. “Kendisine teşekkür ediyorum,” diyerek konuşmasını noktalıyor.

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