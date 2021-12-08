Erdoğan: Körfez halkları öz kardeşimizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’da yaptığı konuşmada Körfez halklarının Türkiye’nin öz kardeşi olduklarını söyledi.

Katar’daki Türk askerlerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hangi kökenden, mezhepten olursa olsun Körfez halklarının tamamı özbeöz kardeşimizdir. Türkiye olarak tüm Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’daki temasları kapsamında Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı ziyaret etti. Erdoğan ziyareti sırasında yaptığı konuşmada “Katarın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz” dedi.

Erdoğan, Türk askerine hitaben yaptığı konuşmasına şöyle devam etti: “Sizlere Türkiye’deki ailelerinizin, sevdiklerinizin ve aziz milletimizin selamlarını, sevgilerini getirdim. Sizler hem vatandaşlarımızın hem de dostlarımızın güven kaynağısınız. Buradaki vazifenizi büyük bir disiplin ve fedakarlıkla yaptığınızı görüyor, bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum.”

‘Gerilim istemiyoruz’

Kahraman ordumuzun asırlardır olduğu gibi bugün de üç kıta, yedi iklimde kendisine verilen görevleri gerektiğinde canı pahasına yerine getirdiğini belirten Erdoğan, “Türkiye olarak Katar’la birlikte tüm Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz. Bu topraklarda asla gerilim, çatışma ve husumet görmek istemiyoruz. Bu güzel coğrafyanın kardeşlikle, dayanışmayla gündeme gelmesini, her alanda gelişmesini, güçlenmesini arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.