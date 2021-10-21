Erdoğan: Korkmamak gerekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunda yaptığı açıklamasında ülkelere çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyaretini “Daha adil bir dünya mümkün” parolası ile gerçekleştirdi. İş birliği ve dayanışma mesajlarını paylaşan Erdoğan, Afrika’ya “Korkmamak gerekiyor” çağrısını yaptı. Afrika ziyaretinde toplam 16 anlaşma imzalandı.

İlk Afrika ziyaretini 2004’te başbakanlığı döneminde Mısır’a yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola, Nijerya ve Togo’yu kapsayan yeni Afrika turunu tamamlayarak yurda döndü.

Erdoğan, dün akşam saatlerinde beraberindeki heyet ile İstanbul’a indi.

Afrika’ya çağrı: Korkmamak gerekiyor

Erdoğan 4 günlük ziyaretinde “Daha adil bir dünya mümkün” mesajı verdi, Afrika ülkelerine seslenerek “korkmamak gerekiyor” dedi:

“Afrika’nın ilk ülkelerinin birçoğunun yer altı, yer üstü kaynakları hepsi maalesef Batı tarafından sömürülmüştür. Tabii adaletsiz bir yaklaşımın çok açık net ortaya koyduğu neticedir. Bunların en önemlisi Fransa’dır. Fransa, Afrika’yı adeta bir sömürge kıtası olarak kullanmıştır. Yüz binlerce insan buralarda öldürülmüştür.”

“Adil bir dünya talebimiz var. Adil bir dünya için de el ele vermemiz lazım. Korkmamak gerekiyor. Eğer korkarsak, korktukça bu zulüm tüm Afrika’yı kuşatacaktır. Bununla birlikte, ayağa kalkmak gerekiyor; bununla birlikte, haklarımıza, adil bir yapıya sahip çıkmamız gerekiyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk durağı Angola idi. Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi törenle karşılandı.

Erdoğan, Angolalı mevkidaşı ile dostluk ve iş birliği mesajları verdi. 2020 yılında 177,5 milyon dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmi, 500 milyon dolar hedefiyle yine teyit edildi.

Türkiye’nin Karadeniz’de doğal gaz bulduğunu hatırlatan Erdoğan, Türkiye’nin bu konudaki tecrübe ve imkanlarını Angola ile paylaşmaktan memnuniyet duyacağını dile getirdi.