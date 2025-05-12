Erdoğan, Krizlerde Barış ve Diplomasi Tarafındayız

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN HİNDİSTAN-PAKİSTAN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimle ilgili yaptığı açıklamada, “Bizim bu tarz krizlerde duruşumuz bellidir. Biz, daima barışın, istikrarın, diplomasinin ve diyaloğun tarafındayız.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslenirken, Türkiye’nin gücünün, itibarının ve kriz çözme kapasitesinin giderek daha fazla kabul gördüğünü vurguladı. Son günlerde bunun bir kez daha gözler önüne serildiğini belirten Erdoğan, “Pakistan ile Hindistan arasında patlak veren gerilimin ateşkesle neticelendirilmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum.” dedi.

GERİLİM VE TARAFIMIZI BELİRLİYORUZ

Erdoğan, Cammu-Keşmir’deki terör saldırıları ve Pakistan’a yönelik füze saldırılarında net bir tutum sergilemekte olduklarını aktardı. Türkiye’nin, Pakistan halkına destek verdiğini söylerken, gerilimin tırmanmaması için yoğun çaba sarf ettiklerini de dile getirdi. “Pakistan Başbakanı, kardeşim Şahbaz Şerif ile yaptığımız telefon görüşmesi oldukça önemliydi. Pakistanlı kardeşlerimizi sabırlı, sağduyulu ve itidalli tutumları dolayısıyla tebrik ediyorum.” diyen Erdoğan, bu konuda dostça uyarıda bulunarak, ateşkesle sağlanan sükunet ortamının diğer sorunların çözümünü de kolaylaştırmasını temenni etti.

POLİTİKADA BARIŞCI YAKLAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak iyi ve kötü günlerde kardeş Pakistan halkının yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti. “Uluslararası ilişkilerde, kazancını başkasının kaybında ve mahvında gören anlayışı reddediyoruz.” dedi ve sıcak çatışmalar yerine rekabetin daha doğru bir yol olduğuna inandıklarını belirtti. Ayrıca, dış politikada kimseyi ayırmadan barışçı ve uzlaşmacı bir gündem oluşturma çabalarının devam ettiğini vurguladı.

İTALYA ZİYARETİ İÇİNDEKİ GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirve Toplantısı dolayısıyla Roma’ya yaptıkları ziyaretin başarılı geçtiğini kaydetti. İkili işbirliğini güçlendirecek 10 belge imzalandığını belirten Erdoğan, “Başbakan (Giorgia) Meloni ile görüşmemizde ikili ticaretimizi 40 milyar dolara yükseltme hedefini belirledik.” ifadesini kullandı. Ayrıca 2 Mayıs’ta düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi ve uluslararası forumda dünyanın pek çok ülkesinden katılımcılarla bir araya geldiklerini de hatırlattı.

KKTC VE IRAK ZİYARETLERİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gerçekleştirdiği ziyareti de anımsatan Erdoğan, 3 Mayıs’ta Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılışını yaptıklarını ifade etti. Kıbrıs Türk halkına olan desteklerini yineleyen Erdoğan, “Emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve firmalarımızı tebrik ediyorum.” dedi. Ayrıca, 5 Mayıs’ta Türkiye Kızılay Derneği Genel Kurulu’na katıldığını ve 7 Mayıs’ta toplam 6 bin 182 elektrik enerjisi tesisinin toplu açılışını gerçekleştirdiğini belirtti. Irak Başbakanı Sudani ile yapılan görüşmenin de önemine değinen Erdoğan, bu ziyarette imzalanan 11 anlaşmayla ilişkilerin ilerletildiğini söyledi.