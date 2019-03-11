Erdoğan Kur’an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ibadete açılan Nihal Atakaş Camii’nde yatsı namazı sonrası Kur’an-ı Kerim okudu.

Osmanlı Selçuklu ve modern mimari ile yapılan Türkiye’deki ender camilerden olan camide vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a camiyi yaptıran hayırsever iş adamı Recep Atakaş içerisinde Kur’an-ı Kerim ayetleri olan bir hediye takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın namazdan sonra Kur’an-ı Kerim okuması bir çok kişi tarafından cep telefonu ile çekilerek sosyal medyada paylaşıldı.

TRT