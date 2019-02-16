Erdoğan: Kurtuluş tarihi 31 Mart

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Edirne’de düzenlenen mitingde yerel seçimlerin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Trakya’da mevcut doğal gaz üretimimizi 2 katına çıkaracak 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik. Bu rakam, 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak düzeydedir.” dedi.

Edirne mitinginde halka hitap eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyerek Edirne’nin önünde yeni bir ufuk açıyoruz. Edirne, bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur zilletinden inşallah 31 Mart’ta kurtulacaktır diye inanıyorum.” dedi.

“Edirne’nin içme suyu problemini biz çözdük.” şeklinde konuşan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Edirne’ye 6 baraj, 31 gölet inşa ettik. 3 baraj ve 3 göletin inşası devam ediyor. Yaptığımız sulama tesisleriyle 454 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. İnşaatı devam eden sulama tesisleriyle, 367 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Edirne’yi taşkınlardan korumak için Kanal Edirne Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Bu sene içinde devreye alacağımız projeyle Edirne, Meriç Nehri taşkınlarından korunacak.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu “Bay Kemal ne diyor? ‘Çiftçi aç, çiftçinin topraklarına el konuldu’ diyor. Eline diline dursun. Hangi topraklara el koyduk? 2,6 katrilyon çiftçilerimize tarımsal destek verdik? Bunlar resmi hesaplar. Sen neye göre konuşuyorsun?” sözleriyle eleştirdi.

Enerjide yerli kaynak kullanımını en üst düzeye çıkarıp, dışa bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiğini belirten Erdoğan, “2017 yılında yerli kaynaklardan elektrik üretimimiz yüzde 45’ti. Bu oran şimdi ne oldu biliyor musunuz? Yüzde 60’ı buldu. Trakya’da mevcut doğal gaz üretimimizi 2 katına çıkaracak 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik. Bu rakam, 300 bin hanenin 10 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak düzeydedir.” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Edirne’de önemli açıklamalar:

Çok çalışarak Edirne ve ilçelerini artık, Fatih Sultan Mehmet’e layık olanların yönetmesi lazım. İstanbul’u fetheden o güzel kumandan o kutlu yürüyüşü nereden başlattı? Buradan başlattı. O yüzden Edirne başka… Bu milletin şanlı tarihine ayna tutan Edirne, bu milletin göz bebeğidir. Edirne bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamurdan 31 Mart’ta kurtulacak.