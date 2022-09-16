Erdoğan liderlere seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’da katıldığı Şanghay İş Birliği Zirvesi’nde liderlere seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Ata yurdumuz Asya ile ilişkilerimizi her alanda güçlendirmeye çalışıyoruz. Teşkilatla ilişkilerimizi geliştirmeye önem veriyoruz.

Bundan sonra müşterek çabalarımızla iş birliğimizi çok daha yukarı çıkaracağımıza inanıyorum.

Maalesef bazı ülkeler duvarlarını yükseltmeyi, içe kapanmayı tercih etmişlerdir. Mazlumların sesi daha da duyulmaz hale gelmiştir. Bunun en son örneği koronavirüs salgınında yaşanmıştır. Gelişmiş ülkeler iyi bir imtihan verememişti. Hatta kimi ülkeler tıbbi malzemeden çatışma ortamına kadar gelmiştir.

Kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz yerli ve milli aşımız olan TURKOVAC’ı tüm dünyayı hizmete sunduk. Evlerinden ve yurtlarından edinmiş 4 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz.

Amacımız insanı ve insani değerlere merkeze alan girişimci bir diplomasi anlayışla bölgemizde barışı tesis etmektir. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden sevkiyat noktasında BM ile taraflarla verimli iş birliği yürütüyoruz. Tahılın Afrika başta olmak üzere özellikle ihtiyaç duyan ülkelere gönderilmesi için çaba harcıyoruz.

Terörizmi tüm ülkelerin ortak sorunu. Türkiye, terörün kanlı yüzünü tanıyan bir ülkedir. 40 yıllık mücadelemizde çoğu zaman yalnız bırakılsak da terörün bütün biçimleriyle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Devam eden ekonomik süreçlere de katkıya devam edeceğim. İş birliği yapmayı da sürdüreceğiz. Her alanda iş birliğine hazırız.

FOTOĞRAF ZİRVEYE DAMGA VURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın, liderlerle sohbet ettiği anlar sosyal medyada çok konuşulanlar arasında. Azerbaycan basını, liderlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan`ı dinlediği bu fotoğrafı, “Semerkant`ta günün fotoğrafı: Liderlerin gayri resmi toplantısı…” şeklinde duyurdu.

ABD’YE GİDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semerkant’taki ŞİÖ zirvesinin ardından ABD’nin New York kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD’ye gidecek. Erdoğan’ın, ‘İç İçe Geçmiş Sınamalara Dönüştürücü Çözümler İçin Dönüm Noktası’ temasıyla gerçekleştirilecek 77’nci Genel Kurul’un ilk günü olan 20 Eylül’de katılımcılara hitap etmesi planlanıyor.