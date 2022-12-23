Erdoğan, Macky Sall ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Beştepe’de bir araya geldi. Erdoğan, Sall’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde karşıladı. Karşılamada tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar yer aldı.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sall, merdivenlerde tokalaşarak objektiflere poz verdi.

Erdoğan ve Sall, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

ORTAK BASIN TOPLANTISI YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall onuruna resmi öğle yemeği verdi.