Erdoğan, Macron ile biraraya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya, Almanya ve Fransa’nın katılımlarıyla gerçekleştirilecek dörtlü Suriye Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İstanbul’a geldi. Zirvenin yapılacağı Vahdettin Köşkü’ne gelen Macron, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından kapıda karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ikili görüşmesi yaklaşık yarım saat sürdü.

TRT