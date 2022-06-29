Erdoğan, Macron’la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşme gerçekleştirdi.

NATO Liderler Zirvesi’deki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya’daki NATO ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ndeki ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.” denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Madrid temaslarında ayrıca Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelmesi bekleniyor.

ERDOĞAN İLE BIDEN ARASINDAKİ GÖRÜŞME SAAT 18.45’TE

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın NATO Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TSİ 18.45’te görüşeceğini duyurdu. Görüşmenin yaklaşık 1 saat sürmesi bekleniyor.

NATO DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI ZİRVESİ’NİN GÜNDEMİ

Zirvede 30 üye ülkenin lideri, Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunacak. Rusya-Ukrayna savaşının NATO’ya yansımaları değerlendirilecek ve bu çerçevede NATO’nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek. NATO’nun gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konsepti’nin onaylanması da gündem maddeleri arasında yer alırken, liderlerin Finlandiya ve İsveç’i NATO üyesi olmaya davet etmek için tarihi bir karar alması da bekleniyor.