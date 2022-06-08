Erdoğan, Maduro ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile görüşme gerçekleştirecek.

Türkiye, Venezuela’ya uygulanan yaptırımların karşısında olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Şimdi bu ülkenin en önemli ismi 4 yıl sonra bir kez daha Ankara’da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’yu ağırlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dört yıl aradan sonra Beştepe’de Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’yu ağırlayacak.

Görüşmelerde başta ekonomik iş birliğinin artırılması olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.

Dayanışma iki ülke arasındaki iş birliğini artırdı

2019’da Venezuela’da, ABD’nin desteklediği başarısız darbe girişimi iki ülke arasındaki ilişkilerde dönüm noktası oldu.

Türkiye anti demokratik girişimlerin karşısında durdu. Hem Maduro hem de Venezuela halkının yanında oldu.

Venezuela da, Türkiye’nin darbe ve yaptırımlara karşı duruşunu hiçbir zaman unutmadı.

O günlerde gösterilen dayanışma iki ülke arasındaki iş birliğinin artmasını sağladı.

2022 ticaret hedefi 1,5 milyar dolar

İki ülke ticareti 2021’de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 300 arttı. Bu yıl hedef 1,5 milyar dolara ulaşmak.

Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’nun ziyaretinde özellikle turizm, sağlık, eğitim başta olmak üzere farklı alanlardaki iş birliği olanakları görüşülecek.