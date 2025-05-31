Erdoğan, Mahmud ile Görüştü. Türkiye-Somali İlişkileri Ele Alındı. Desteğin Süreceği Açıklandı. Balıkçılık Çalışmaları Devam Edecek. Kurban Bayramı’nı Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşme sırasında, Türkiye ve Somali arasındaki ikili ilişkilerle birlikte, bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Somali’nin demokrasi hedefleri doğrultusunda kalkınma vizyonuna verdiği desteği dile getirirken, terörle mücadelede Somali’ye sağlanan desteğin artarak devam edeceğini de belirtti.

ENERJİ VE BALIKÇILIK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Somali ile enerji ve balıkçılık alanlarında sürdüreceği dayanışmaya vurgu yaparak, bu alanlardaki iş birliğinin umut verici olduğunu söyledi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’un yaklaşan Kurban Bayramı’nı kutladı.