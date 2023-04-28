Erdoğan: Makus talihi değiştirdik

Akkuyu Nükleer Güç Santrali açılışı sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere seslendi.

Erdoğan, “Siz bizim göz bebeğimizsiniz, umudumuzsunuz. Sizi seviyoruz, size güveniyoruz, sizi aydınlık yarınlarımızın mimarları olarak görüyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu açılışı sonrası sosyal medya hesabından gençlere seslendi. Akkuyu’nun hikayesini anlatan Cumhurbakanı Erdoğan, “Siz bizim göz bebeğimizsiniz, umudumuzsunuz. Sizi seviyoruz, size güveniyoruz, sizi aydınlık yarınlarımızın mimarları olarak görüyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı şöyle:

Sevgili genç kardeşim,

Dün ülkemizin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürmenin gururunu yaşadık. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne nükleer yakıtı getirdik. Böylece santralimiz nükleer tesis hüviyeti kazandı.

Peki neden 60 yıl? Bunun hikâyesini anlatayım sizlere

Türkiye’nin nükleer enerji yolculuğu ilk defa 1956 yılında rahmetli Menderes döneminde başladı. Ancak diğer tüm kalkınma hamleleri gibi bu da 27 Mayıs darbesiyle akamete uğradı.

70’li yılların sonunda bir Avrupa ülkesiyle yapılan nükleer santral inşa etme projesi 100 milyon dolar bulunamadığı için maalesef başarılı olamadı.

Merhum Özal’ın samimi çabaları da ne yazık ki hedefine ulaşamadı.

Ülkemiz, bundan dolayı sadece zaman kaybetmedi; milyarlarca dolar enerji faturası ödedi, milyarlarca dolar değerinde bir kaynaktan mahrum bırakıldı. Hepsinden önemlisi, enerji arz güvenliği ve bağımsızlığımız açısından önemli bir fırsat heba edildi.