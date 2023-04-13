Erdoğan Malatya’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Malatya’ya hareket etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem bölgesine ziyaretleri sürüyor.
Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırma çalışmaları kapsamında TOKİ koordinasyonunda yeni konutların inşası devam ediyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde yapılacak temel atma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.
1442 konut, 250 köy evi ile 47 dükkanın anahtar teslim töreni gerçekleştirilecek.
Erdoğan, daha sonra Malatya’da iftar programına katılacak.