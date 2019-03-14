Erdoğan, Mansur Yavaş’ı bombaladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile ilgili zehir zembelek sözler sarfetti.

Ankara Yenimahalle’de halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş’la ilgili, “Alengirli işlere bulaşan bu zatı Ankara’ya dayattılar” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Yenimahalle’de halka hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

17 yıldır olduğu gibi sizlere mahcup olmayacağız. 1 Mart’ta Yenimahalle’nin hasretine son vermemiz gerekiyor, Yenimahalle’yi yeni bir vizyonla buluşturmalıyız.

Veysel Tiryaki 3 dönem yani 15 yıl Altındağ’da belediye başkanlığı yaptı. Tecrübeyse tecrübe, gençlikse gençlik. Dinamik, çalışacak, tecrübeli arkadaşlara ihtiyacımız var. Altındağ’ı Ankara’nın en gözde yerleşim yerlerinden biri haline getirdi. Vatandaşlarımızın gururla misafirlerini götürdüğü yerlerde Veysel Bey’in imzası var.

Mehmet Özhaseki, belediyecilikte sembol bir isimdir. 5 dönem yani 25 yıl Kayseri’de belediye başkanlığı yaptı.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak deneyimli isimlerle karşınıza çıktık, Ankara’ya tecrübe ve vizyon yakışır dedik.

Doğu’da bölücü, Batı’da Atatürkçü, Ankara’da ülkücü her şekle giren bukalemun gibi bir ittifak oluşturdular.

TRT