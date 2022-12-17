Erdoğan, Mardin havalimanının adını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin havalimanına Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar’ın adının verileceğini duyurdu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Havalimanından buraya gelene kadar cadde boyu Mardinli kardeşlerimle hakikatten çok farklı bir buluşmayı gerçekleştirdik. Sordum ‘Resmi rakam nedir? dedim. Dediler ki, ’75 bin kişi meydanda.’ Elhamdülillah bu bir sevginin, bu bir dayanışmanın, bu bir 2023’e yürüyüşün coşkulu adımıdır. O güzel Mardin türküsünden ilhamla diyorum ki; Hasretinden dağlar çökse başıma, yine söz söyletmem Mardin’e aşkıma. Çekilin başımdan Allah aşkına ben sevdim Mardin’i bundan kime ne. Biz tarihin, kültürün, medeniyetlerin şehri Mardin’i de tüm insani zenginlikleriyle özellikle Mardinli kardeşlerimi de Allah için seviyoruz.

Biliyorsunuz, kardeşliğin şehri Mardin’i sahip olduğu güzelliklerden koparmak için çok uğraştılar. Hamdolsun Mardin kim olduğunu asla unutmadı. Biz de Mardin’i hiç bir zaman unutmadık. Hep bağrımıza bastık. Bununla kalmadık şehrimize getirdiğimiz eserler ve hizmetlerle Mardin’i kalkındırdık, geliştirdik, büyüttük, güçlendirdik. Terör belasından kurtuldukça, potansiyelini harekete geçirdikçe Mardin’in de bu alt yapının hakkını verdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu süreçte neler yaşadığımızı en iyi sizler biliyorsunuz.

Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğandan Mardinde önemli açıklamalar

Yüz yerden yaralı da olsak Mardin’e hizmet etmekten, eser kazandırmaktan asla geri durmadık. Bugün sizlerle hasret gidermenin yanında Mardin’e kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 8,5 milyar liraya güncel bedel 17,5 milyar liraya ulaşan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını da yapıyoruz.

Kardeşliğin şehri Mardin’i sahip olduğu güzelliklerden koparmak için çok uğraştılar. Her türlü fitneyi, zulü denediler. Ama hamdolsun Mardin kim olduğunu unutmadı.