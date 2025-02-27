Erdoğan, Matviyenko’yu Dolmabahçe’de Kabul Etti

ERDOĞAN’DAN AB İLİŞKİLERİNE VURGULAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri ile birlikte bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Görüşme sırasında Erdoğan, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının her iki tarafın müşterek menfaatine olduğunu dile getirdi. Brüksel’den bu ilişkileri geliştirecek somut adımlar beklediklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca, Avrupa’nın güvenliği için atılacak adımlarda Türkiye’nin katılımının faydalı olacağını ve bunun tarafların ortak çıkarına olacağını vurguladı.

BARIS ÇABALARINA DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve sürdürülebilir bir barışın mümkün olduğunu belirtti. Türkiye’nin bu barış sürecini sağlamak için sürekli çaba gösterdiğini söyledi. Öte yandan, Suriye’nin yeniden inşası için Avrupa Birliği yaptırımlarında verilen muafiyetin Türkiye tarafından olumlu karşılandığını ifade etti. Costa, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutlayarak, dostluk mesajını iletti.

DOLMABAHÇE’DE RUS YETKİLİ KABULÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’yu kabul etti. Bu görüşme, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde basına kapalı bir şekilde gerçekleşti.