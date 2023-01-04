Erdoğan: Memuru enflasyona ezdirmedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına yapılan zam hakkı değerlendirme yaptı.

Erdoğan, “Kamu görevlilerimizi enflasyon karşısında asla ezdirmedik” dedi. Erdoğan, enflasyondaki düşüş seyrinin de devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerin maaş artış oranını yüzde 25 olacağını açıkladı.

TÜİK’in açıkladığı aralık ayı enflasyonuna göre memur ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15,40 olurken, Cumhurbaşkanı bu oranının yüzde 25’e çekildiğini söyledi. ATO Congresium’daki Sözleşmeliye Kadro Şöleni programına katılan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

BÜYÜK GERİLEMENİN İŞARETİ: Bugün de enflasyonda uzun zamandır sözünü ettiğimiz büyük gerilemenin ilk önemli işaretiyle güne başladık. Aralık ayı tüketici enflasyonu yüzde 1,18 ve bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 64,27 olarak açıklandı. Böylece 2022 yılı tüketici enflasyonunu orta vadeli hedefinin bile altında bir gerçekleşmeyle kapattık. Bu hızlı bir toparlanmanın yaşandığına işaret ediyor… Enflasyondaki düşüş seyrinin devam edeceğini, tek haneye ineceğini hep birlikte göreceğiz.