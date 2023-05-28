Erdoğan: Menderes bu milletin adamıydı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan’ın kabirlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes’in “Bu milletin adamı” olduğunu belirterek, “Başkalarının adamı olanlar ise ne Menderes ne de onun gibi ülkenin demokrasi ve kalkınma atılımlarının altında imzası bulunanlardan asla hazzetmediler” dedi. Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin 63. yılında merhum Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın naaşlarının bulunduğu Topkapı’daki Anıt Mezar’da düzenlenen anma töreninde konuştu.

Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesine işaret edip Türk demokrasisinin bir 27 Mayıs’ta aldığı yarayla sendelediğini belirterek, “Şimdi 63 üç yıl sonra, yine bir 27 Mayıs’ta, yarın gideceğimiz sandık başında darbeler, cuntalar, muhtıralar döneminin bittiğinin müjdesini cümle aleme duyurmak için sabırsızlanıyoruz” dedi. Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grubun gerçekleştirdiği bu darbenin, demokrasi ve kalkınma hamlesini engellemekle kalmadığını, yüreklerde derin yaralar açtığını dile getirdi.

HEP DUAYLA YAD EDİLECEK

Erdoğan şöyle devam etti: “Demokrat Parti’nin Genel Başkanı ve Başbakanı olarak ülkemize verdiği hizmetlerle milletimizin gönlünde özel bir yeri olan Menderes, darbe yönetimi tarafından kurulan uyduruk mahkemenin kararıyla idam edildi. Dünya durdukça Menderes, hayırla Fatiha’yla dua ile yad edilecektir. Menderes’i devirenler, yargılayanlar, idam edenler ve tüm bu süreci doğrudan dolaylı destekleyenler ise milletimiz tarafından hep nefretle anılmıştır, öyle de anılmaya devam edecektir.” Erdoğan, hemen yakındaki bir diğer anıt mezarda ebedi istirahatgâhında olan merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın da benzer saldırılara maruz kaldığını, kendisinin de siyasi hayatının aynı mücadelelerle geçtiğini vurguladı. Konuşmasının ardından Erdoğan katılımcılardan Fatiha okumalarını istedi.