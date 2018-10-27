Erdoğan, Merkel ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dörtlü zirve öncesi Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan ve Merkel, Vahdettin Köşkü’nde gerçekleştirilecek Suriye konulu dörtlü zirve öncesi bir araya geldi. Merkel’i Vahdettin Köşkü’ne gelişinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu

İki lider Vahdettin Köşkü’nde biraraya geldi. Erdoğan, görüşme öncesi köşkün penceresinden Merkel’e İstanbul Boğazı’yla ilgili bilgi verdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye zirvesi öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

İki lider Vahdettin Köşkü’nde biraraya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

HÜRRİYET