Erdoğan, Merkel ile İstanbul Boğazı’nı izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşme gerçekleştirdi.

Görevi bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel veda ziyareti için bugün Türkiye’ye geldi. Erdoğan ve Merkel, Huber Köşkü’ndeki görüşme öncesinde köşkün balkonuna çıkarak İstanbul Boğazı’nı izledi. Cumhurbaşkanı, Merkel’e Boğaz hakkında bilgi verdi.

Görevi bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’ye veda ziyareti gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkel’i saat 12.00’de İstanbul’da Huber Köşkü’nde kabul etti.

Görüşmede, Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Bunların yanı sıra, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler de masaya yatırılacak.

İKİ LİDER GÖRÜŞME ÖNCESİ BALKONDA BOĞAZ’I İZLEDİ

Erdoğan ve Merkel, görüşme öncesinde Huber Köşkü’nün balkonuna çıkarak İstanbul Boğazı’nı izledi.