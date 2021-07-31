Erdoğan, Mete Gazoz’u aradı: Bizi duygulandırdın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan milli okçumuz Mete Gazoz’u tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokyo Olimpiyatlarında altın madalya kazanan Mete Gazoz’u arayarak tebrik etti. ‘Bizleri çok duygulandırdın’ diyen Erdoğan, genç sporcunun başarılarının devamını diledi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 8. gününde klasik yay bireysel finalinde İtalyan Mauro Nespoli’yi 6-4 yenen milli okçu Mete Gazoz, altın madalya kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da olimpiyat şampiyonu Merte Gazoz’u telefonla arayaral tebrik etti.