Erdoğan Mevlana Camisi’ni Ziyaret Etti

CUMHURBAŞKANI CAMİ ZİYARETİNDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Mevlana Camisi’ne geçti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sunduğu “gençlik temalı” hutbenin ardından, cuma namazını kılan Erdoğan, namaz çıkışında vatandaşlarla selamlaştı.

GENÇLERLE SOHBET VE BİLGİ ALIŞVERİŞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’daki Mevlana Camisi Diyanet Gençlik Merkezi’ni de ziyaret etti. Gençlik merkezinde gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Ziyaret sırasında merkez hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

BERABERİNDEKİ İSİMLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, ziyareti sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş eşlik etti.