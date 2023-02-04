Erdoğan meydan okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’da seçmene seslendi ve rakiplerine meydan okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İşte buradan Aydın’dan bir kez daha meydan okuyorum. Türkiye’nin ayağına tekrar prangalar vurmayı başaramayacaksınız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’da toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Yaklaşık 1 yıllık aranın ardından bir kez daha Aydın’da olmaktan sizlerle hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin diyorum. Bin yıllık vatanımız, milli mücadelenin kahraman şehri rahmetli Menderes’in demokrasi bayrağını kaldırdığı Aydın’ın bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var.

Aydın’a son gelişimizde yine bir toplu açılış töreninde sizlere rahmetli Menderes’in idamdan önce kendisini Yaslı Ada’ya kapatanlara ve ardından ipe götürenlere ithafen yazdığı son mektubu okumuştum. Şimdi rahmetlinin 1961’in eylülünde yazdığı bu mektubu bir kez daha hatırlayalım. Ne diyor rahmetli; Size dargın değilim. Sizin ve diğer zavallıların iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim. Kellemi onlara götürdüğünüzde diyiniz ki, Adnan Menderes hürriyet uğruna ortaya koyduğu başını 17 sene içinde almadığınız için sizlere müteşekkirdir. İdam edilmek için ortada hiç bir sebep yok. Ölüme bu kadar metanetle gittiğimin, silahların gölgesinde yaşayan efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz? Şunu da söyleyiniz ki, milletçe bir gün mutlaka kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi, efendilerinizi yine ben 1950’de olduğu gibi kurtarabilirdim. Dirimizden korkmamalıydınız ama şimdi milletle ele ele vererek Adnan Menderes’in ölüsü ölünceye kadar sizleri takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Buna rağmen merhametim sizinledir. Millet sağ olsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tekrar pranga vuramayacaksınız

“Yargılamanın yapıldığı salonu müze haline dönüştürdük”

Menderes ile birlikte 592 kişinin aylar boyunca demokrasi ve adalet tarihimize yüz karası olarak geçecek bir nobranlıkla yargılandığı Yaslı Ada’yı biliyorsunuz. Biz milletimizin adını Yaslı Ada’ya çevirdiği bu yeri aldık Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. İşte AK Parti bu. Bizim CHP’den farkımız bu. Yandaşlarından farkımız bu. Yargılamanın yapıldığı salonu da müze haline dönüştürdük. Bu salonda yargılananlardan biri de öğrenciliğinde milli Türk Talebe Birliği Başkanı, Demokrak Parti Hükümetlerinde Milli Eğitim ve Bayındırlık Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Meclis Başkanvekilliği görevlerini yapan Milli Eğitim Bakanlığı döneminde Din derslerini müfredata alan, İmam Hatip okullarının ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünün açılmasına öncülük eden hayatını ülkesine ve milletine hizmete adayan hemşehrim Ahmet Tevfik İleri’ydi. Yaslı Ada mahkemesi tarafından önce idama mahkum edilen ardından cezası ömür boyu hapse mahkum olan Ahmet Tevfik İleri yattığı Kayseri Cevzaevi’nde hastalanmış ve ardından vefat etmiştir. Merhum İleri vefatından önce ailesine yazdığı mektupta, size mal, mülk, servet bırakamadım. Yalnızca şerefli, namuslu, erkek bir ad bırakabildim diyor.

“Gürsel telefonda İnönü’ye emirleriniz bizim için daima peygamber buyruğudur paşam diyor”

Darbeciler ülke yönetimini ele geçirince başa getirdikleri Cemal Gürsel’in ilk işi CHP’nin ebedi şefi İnönü’yü telefonla aramak oldu. Gürsel, telefonda İnönü’ye emirleriniz bizim için daima peygamber buyruğudur paşam diyor. İşte CHP bu. Bunları iyi tanıyın. Aydın, 14 Mayıs’ta CHP’ye en ideal dersi vermeye hazır mı? İnönü’de Gürsel’e büyük iş başardınız diyerek mukabelede bulunuyor. Tek parti faşistleri ve darbeciler Menderes’i devirmenin ve ardından idam etmenin sevincini böyle yaşarken hesap etmedikleri bir şey vardı. Milletimiz Menderes’i de mücadelesini de daima kalbinin en mutena köşesinde yaşatmış, fırsatını bulduğu her anda onun mirasını yeniden ayağa kaldırmıştır. Nitekim rahmetli Özal’ın gayretleri ile Menderes’in ve aynı şekilde idam edilen bakanları Zorlu ve Polatkan’ın naaşları 1990 yılında İstanbul’daki anıt mezara nakledilmiştir.

Bizim ne Cumhuriyetimizi kurmamız kolay oldu, ne demokrasiye geçişimiz kolay oldu, ne kalkınma hamlelerimizi gerçekleştirmemiz kolay oldu. Her adımını büyük mücadeleler ve büyük fedakarlıklarla yürüttüğümüz bu sürecin şahikası AK Parti’nin 20 yılda ülkemize kazandırdığı eser ve hizmetler dönemidir. Türkiye Yüzyılı’nı Cumhuriyetimizin ilk asrında yaşadığımız tüm bu tecrübelerin ve elde ettiğimiz kazanımların üzerine inşa etmek için 14 Mayıs’ta bir kez daha hep beraber sizlerle sandığa gidip sandıkları patlatmaya var mıyız? Desteğiniz çok önemli. Durmak yok yola devam.