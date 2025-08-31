Erdoğan, Mezunlara Sert Mesaj Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu’nda gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ne katılım sağladı. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan 40 öğrencinin, 38’inin Türk, 2’sinin yabancı olduğu bilgisini veren Erdoğan, “Yarın da inşallah kara, hava, deniz, meslek yüksek okullarımızda öğrenim gören 68’i misafir, 2 bin 41 öğrencimiz diplomalarını alacak” şeklinde konuştu.

FETÖ’NÜN TAHRİBATINI TELAFİ ETTİK

Mezuniyet töreninde öğrencilere hitap eden Erdoğan, “Elhamdülillah, 9 yıl gibi kısa bir sürede imkansız denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik. Bugün, kara kuvvetlerimizde görev yapan subayların yüzde 76’sı, deniz kuvvetlerimizin yüzde 45’i, hava kuvvetlerimizin ise yüzde 31’i üniversitelerimizden mezun oldu. Kara kuvvetlerimizin mevcut astsubaylarının yüzde 59’u, deniz kuvvetlerimizin yüzde 32’si, hava kuvvetlerimizin ise yüzde 24’ü Milli Savunma Üniversitemiz mezunlarından oluşuyor. Sadece eğitim ve personel boyutunda kalmadık” ifadelerini kullandı.

TSK’DA ZAFİYET BEKLEYENLER HÜSRANA UĞRADI

Sınır ötesi harekâtlardan diğer operasyonlara yönelik önemli adımlar atıldığına işaret eden Erdoğan, “Hatırlarsanız 15 Temmuz sonrası ellerini ovuşturanlar peydah olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık. Milli Savunma Üniversitemizin güçlü desteğiyle ordumuz, dimdik ayakta olduğunu dost düşman herkese ispat etti. Türkiye üzerine sinsi hesap yapanlar, 15 Temmuz’da kolumuzu kestiklerini zannediyorlardı. Ancak kesilenin sadece sakalımız olduğunu çok kısa sürede gördüler. Biz, onların 40 yıldır besleyip büyüttükleri yılanlarının başını koparttık. 40 yıllık planı, 40 yıllık hesabı, Allah’ın yardımı ve milletimizin kahramanca direnişi sayesinde bir gecede darmadağın ettik” şeklinde konuştu.

TSK DAHA GÜÇLÜ VE CAYDIRICI

Yaşanan zorluklardan ülkenin, milletin ve demokrasinin güçlenerek çıktığını belirten Erdoğan, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bugün 9 sene öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, insicamı daha kavidir, kapasitesi çok daha ileridedir. Gelecekte inşallah çok daha iyi olacağız. Personel, eğitim, donanım ve teknolojik kabiliyetler noktasında ordumuzu tüm imkanlarıyla desteklemeye devam edeceğiz. Bu hafta ASELSAN’da önemli teslimatlar gerçekleşti, 47 araçtan oluşan çelik kubbe sistemlerini ordumuza kazandırdık” dedi.

ŞEREFLİ BİR ÜNİFORMANIZ VAR

Öğrencilere hitaben, “Mesleğinizi icra ederken ihtiyaç duyacağınız her konuda yoğun ve yorucu olduğu kadar kaliteli süreçlerden geçtiniz. Artık yeni bir yolculuğa başlıyorsunuz. Şehit ve gazilerimizin emaneti olan şerefli bir üniformayı kuşandınız. Peygamber ocağının onurlu bir neferi olarak, önem taşıyan vazifeleri alnınızın akıyla yerine getireceksiniz” ifadelerini kullanan Erdoğan, sorumluluğun bilincinde olmalarını rica etti.

MİLLETİMİZİN HİZMETKARIYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazife şuuru ve üstün disiplini ile temayüz ettiğini vurgulayarak, “İcra ettiğiniz meslekte disiplinin ve cesaretin yerini hiçbir şey tutmaz. Gazi Mustafa Kemal bu gerçeği, ‘Disiplini mükemmel olan bir ordunun, muharebenin en buhranlı devirlerinde, geri çekilmenin en elim safhalarında bile manevi kuvveti sarsılmaz.’ diyerek ifade ediyor” şeklinde belirtti. Ayrıca, “Ünvanımız, rütbemiz, konumumuz ne olursa olsun, hepimiz milletimizin hizmetkârıyız” dedi.

SİYASİ TARTIŞMALARA KAPILMAYIN

Son olarak, Erdoğan mezun öğrencilere siyasi tartışmalara çekilme ihtimali olabileceğini ifade ederek, “Sizin üzerinizden siyasi prim kazanmak isteyen simsarlar çıkabilir. Bunları asla dikkate almayın. Moralinizi bozmalarına izin vermeyin. Sizlerin hakkını, hukukunu kimseye çiğnetmeyeceğiz. İşte bu özgüvenle mesleğinize dört elle sarılmanızı rica ediyorum” şeklinde konuştu.