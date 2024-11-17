Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’yle Görüşmeyi Anlattı

ERDOĞAN’DAN CUMHUR İTTİFAKI ZİRVESİ DEĞERLENDİRMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısında, bir gün önce Beştepe’de MHP lideri Bahçeli’yle gerçekleştirdikleri ‘Cumhur İttifakı zirvesi’ni detaylandırdı. Erdoğan, “İç politika ve dış politika konularında son derece güzel mutabakatlara vardık” şeklinde açıklama yaptı. 14 Kasım tarihinde Beştepe’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelen Erdoğan, iki liderin bu yıl yaptığı sekizinci görüşmede birçok önemli konunun ele alındığını ifade etti. Görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğü belirtildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI VE MYK TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısı, Beştepe’de yapılan Cumhur İttifakı zirvesinin ana gündem maddesini oluşturdu. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK üyelerine, “Devlet Bey ile tüm konuları konuştuk, kayyum başta olmak üzere bütün meseleleri masaya yatırdık. İç politika ve dış politika konularında son derece güzel mutabakatlara vardık. Tam bir mutabakatımız var” diye konuştu.

KONGRE SÜRECİ VE DEĞİŞİM ORANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 Kasım’da gerçekleştirmeyi planladığı MYK toplantısı, erkene alınarak önceki gün yapıldı ve yaklaşık 3.5 saat sürdü. AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, kongre sürecine dair bir sunum yaptı. Toplamda 658 ilçenin kongre sürecinin tamamlandığı bildirilirken, yerel seçimlerin ardından 13 il başkanının belirlendiği, milletvekili seçimlerinin ardından ise Türkiye genelinde 41 il ve 547 ilçede başkan değişikliği yapıldığı aktarıldı. Bu süreçte, teşkilatta şimdiye kadar yüzde 50 oranında bir değişim olduğu ifade edildi.

BAŞLANGIÇ KAHRAMANMARAŞ’TAN

Sunumda ayrıca, AK Parti’nin 8. Olağan Kongresi için nisan ayında bir planlama yapıldığı belirtildi. Normalde 90 günde tamamlanacak ilçe kongrelerinden bazılarının tamamlandığı, il kongrelerinin de ocak ayının ortasına kadar gerçekleştirilip sürecin hızlanacağı ifade edildi. Erdoğan’ın ilk olarak 30 Kasım’da Kahramanmaraş’ta yapılacak il kongresine katılması bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE DEĞİŞİM OLACAK MI?

İstanbul ve Ankara gibi önemli büyükşehirlerde değişiklikler yapılacağı yönünde söylentiler dolaşırken, parti kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partideki değişimi hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istediği konuşuluyor.