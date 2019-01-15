Erdoğan: MHP’nin adayını destekleyeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında MHP ile ittifaka değindi.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Mahalli seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu hafta sonu Samsun ve Ordu önümüzdeki hafta sonu da Erzurum, Gaziantep, Antalya adaylarımızın tanıtım törenlerine bizzat katılım göstereceğim.

Büyükşehir il adaylarımızdan açıklamadığımız 6 il kalmıştı bunlardan 4’ünde Cumhur ittifakı kapsamında MHP’nin adayını destekleyeceğiz. Geriye kalan iki ilden Aydın adayımızı Mustafa Savaş olarak ilan ettik Muğla il adayımızı da önümüzdeki Pazar günü açıklayacağız.