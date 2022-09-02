Erdoğan: Milleti aldatmadan başka bir şey değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’un sözlerini değerlendirdi.

TİP’li vekil Ahmet Şık’ın parti kapatmaya yönelik sözlerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun KHK açıklamasına da tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; (Kılıçdaroğlu’nun KHK açıklaması) Öyle bir yetkisi var mı yok. Kusura bakmayın milleti ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bşir şey değildir. KHK ile ilgili bir şey bekleyen vatandaşı aldatmaktır.

Sen elindeki büyükşehirlerde vatandaşla verdiğin sözleri yerine getir. Su paraları neredeydi nereye götürüldü. Otobüs ücretlerinde nerelerde şimdi nerelerde. Geldikleri yer ortada.

Bunların hepsi 2023 seçimlerine yönelik yalanlardan başka bir şey değil.

Türkiye bir hukuk devleti. KHK’lılarla ilgi biz böyle bir yetkiyi kullanamayız. Benim milletim de bu kadar enayi değil.

AHMET ŞIK’IN PARTİ KAPATMA SÖZLERİ

Bu zat zaten teröristin teki.. Bir milletvekili olma şansını yakaladı. Şimdi bu ifadeleri kullanıyor. Ahmet Şık’ın soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyoum. Onun gücü ne AK Parti’yi kapatmaya ne de bizleri yargılamaya yeter. Kendisi paçayı nasıl yırtacak ona baksın. Dokunulmazlığı kalktıktan sonra yargı gereğini yapacaktır.

“YUNANİSTAN’IN KIYMETİ YOK”

NATO daha sonra manevrasını yaptı. Bu manevra ile birlikte bunlar silindi. Bu bir vaka zaten. Yunanistan’ın NATO’ya olumsuz bir yaklaşım sunması Türkiye-NATO ilişkilerini zayıflatmaz. Yunanistan’ın NATO içerisinde kıymeti yok.