Erdoğan mitinglere Afyonkarahisar’dan başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim mitingine partisinin 2001 yılında temellerinin atıldığı Afyonkarahisar’dan başlıyor.

Zafer Meydanı’nda yapılacak ilk mitingin ardından Erdoğan Eskişehir’e geçerek “nadir toprak elementi” rezervinin keşfedildiği Beylikova ilçesindeki sahada kurulan pilot tesisin de aralarında olduğu bazı tesislerin toplu açılış törenine katılacak. 14 Mayıs’a kadar 40 ilde miting planlanırken, bazı günler 2 ayrı şehirde miting yapılması öngörülüyor. Erdoğan yarınki Denizli mitinginin ardından 20 Nisan Perşembe günü Zonguldak Filyos Limanı’nda Karadeniz doğal gazının sisteme verilmesi nedeniyle düzenlenecek törene katılacak. Depremzedelere bir yılda 319 bin kalıcı konut sözü veren Erdoğan, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü Gaziantep Nurdağı’nda inşa edilen ilk köy evlerinin depremzedelere teslimini gerçekleştirecek. 23 Nisan’da, Altay tankı TSK’ya teslim edilecek. Erdoğan, Sakarya’daki teslim törenine katılacak.