Erdoğan, Modi ile görüştü

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler ele alınmıştır.
Cumhurbaşkanımız, 28 Şubat’ta Pakistan Başbakanı İmran Han ve 8 Mart’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de Hindistan-Pakistan sınırında yaşanan gelişmeler üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.”
TRT