Erdoğan: Mücadelemizi kimse inkar edemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Wuhan’dan yayılan corona virüs salgını ile etkin şekilde mücadele edildiğini söyledi.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Dünyamız geçtiğimiz yıllarda koronavirüs salgını ve bunun yol açtığı vahim sonuçlarla yüzleşti. Halbuki tütün salgını önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alması sebebiyle en büyük küresel sağlık tehdididir. Dünyada her yıl 7 milyon, ülkemizde 100 bin insanın tütün kullanımına bağlı hastalıklardan öldüğü gerçeğine rağmen maalesef bu salgınla mücadelede henüz arzu ettiğimiz yerde değiliz. Biz gençlik yıllarımızdan beri bu mücadelenin en ön safında olduk. Kendi yakın çevremizden başlayarak karşılaştığımız herkesi tütün ürünlerinin zararlarına karşı ikaz ediyor, hatta varsa sigara paketine el koyuyoruz.

EN ETKİN MÜCADELEYİ BİZİM GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZİ KİMSE İNKAR EDEMEZ

Hükümetimizin sağlık ve gençlik politikalarını tütün, alkol, uyuşturucu gibi insan vücuduna zararlı ürünlerin kullanımıyla mücadele eksenli olarak bunu sürdürdük. Ülkemizde kapalı mekanlarda sigara içme yasağından yüksek vergi uygulamasına kadar tütün ürünleri kullanımıyla en etkin mücadeleyi bizim gerçekleştirdiğimizi kimse inkar edemez. Araştırmalar bu sayede ülkemizde sigara kullanımında kısmi bir gerileme yaşandığını da gösteriyor. Gerçi bilinen sigara markaları yerine nargile, puro, elektronik sigara gibi ürünlere yönelerek bu mücadelenin arkasından dolanmak isteyenler de yok değil.

MÜCADELEMİZİ GENİŞLETEREK SÜRDÜRÜYORUZ

Ama biz hepsinin de farkındayız. Mücadelemizi tüm tütün ürünlerini, hatta daha ötesinde bağımlılığa yol açan her türlü maddeyi kapsayacak şekilde genişleterek sürdürüyoruz. Gençlerimiz için rol modeli olacak başarılara sahip sizlere, bu mücadelemize verdiğiniz destek için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

SİGARA MÜZESİ KURDUK

Biz milletimizi çok seviyoruz, insanımızı çok seviyoruz. Onun için de gerçekten sigara içiyorsa diyoruz ki ‘seni sevdiğimiz için özellikle gel sigarayı bırak.’ Eğer elinde sigara varsa paketi almaya yelteniyorum. Vatandaşımı sevdiğim için yapmam gereken ona zarar verecek bir şeyi ondan alıp ondan kurtarmak. Burada da böyle ufak sigara müzesi de neredeyse kurduk. Tabii karşımdaki tabloya baktığım zaman bayağı güzel işler yapmışız.

ARDA GÜLER İLE DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Arda Güler’in sakatlığını da canlı yayında öğrendi. Erdoğan’ın milli takıma da çağrıldığını hatırlatması üzerine Arda Güler, “Sakatlığım var” dedi. Erdoğan da, “Eyvah eyvah… En yakın zamanda bu sakatlığı atlatıp sahalara dönersin inşallah” ifadelerini kullandı.

HİÇ UMRUNDA DEĞİL, DEVAM EDİYOR

Araçta falan aslında sigara kullanmak yasak ama bu yasağa herkes uyuyor mu? Maalesef… Bazen araçla giderken bakıyorum, hem arabayı kullanıyor bir elinde de sigara içmeye devam ediyor. Ben tabii arabadan işaret ediyorum ‘şunu at at’ diye. Ama hiç umurunda değil. O yine o şekilde devam ediyor.

KÖRÜ TEZAHÜRATA NEDEN OLUYOR

Sigara konusunda stadyumlarda hiç mi hiç dinlemeden kusura bakmasın benim vatandaşlarım. Kadını da erkeği de sigaraya devam ediyor. Onunla da kalmıyor, oralarda yanında şişelerle gelip bütün polislere rağmen içeri girip orada uygun yerlerde ne yazık ki biraysa bira, farklı farklı onları da içen var. Bunların hepsi kime zarar? O stadyumda oraya gelen vatandaşlarımın hepsine zararlı oluyor. Bu tabii orada kötü tezahürata da neden oluyor. Zaman zaman stadyumlarda kavgalar, dövüşler, bunlara da neden oluyor.