Erdoğan: Foyaları ortaya çıktı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’nın Fethiye ilçesinde vatandaşlara seslendi.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Karşımda zillet ittifakına ders vermek için 31 Mart’ı iple çeken bir Fethiye görüyorum.

Fethiye’yi farklı bir belediyecilikle tanıştıracağız.

Cumhur ittifakı olarak gece gündüz demeden sahada olmamız gerekiyor. Aramızda fire vermeyeceğiz. AK Parti, MHP Cumhur ittifakı yaptık, bu ittifakı güçlü kılacağız. Pazara kadar değil mezara kadar bunu yapacağız.

Muğla’da da ilçe belediyelerinden bu zillet, illet ittifakından buraları kurtaralım.

Bu CHP şu anda kimle işbirliği yapıyor? HDP… PKK terör örgütünün siyasi ayağı… CHP’ye oyunu verecek kardeşlerim oyunun nereye gittiğinin hesabını yapıyor mu? 31 Mart adeta bir Osmanlı tokadının sandıkta vurulmasıdır.

Biz 2023’te Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için çalışıyoruz. 2053’ü bir hedef olarak Türkiye’nin önüne koyuyoruz.

Karşımızdaki 4’lü çete ne yapıyor? Onlar Ankara’da liste, çıkar kavgası veriyor. Bölücü terör örgüte ve FETÖ’ye şirin gözükme çabası içinde.

Foyaları çıkmaya başladı. Çevirdikleri tezgahlar artık aleniyet kazandı. Seçim sloganlarını Pensilvanya belirliyor. Aday listelerine Kandil’den müdahale ediliyor. Kimin kime oy vereceğine eş başkanlar bölücü örgütten karar veriyor. CHP, tarihinin hiçbir döneminde bu derece kötü yönetilmemiştir.

Fethiye’nin her alanda hak ettiği hizmeti alabilmesi için birlik şart. Her ne kadar yerel yönetimlerden kaynaklanan hizmet açığını kapatmak için uğraşsak da istediklerimiz tam olmuyor.