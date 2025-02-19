Erdoğan: Muhalefet Açığı Günden Güne Büyüyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE’DE MUHALEFET AÇIĞI VAR

Erdoğan, muhalefetin davranışlarını eleştirerek, “Milletin verdiği yetkiyi hizmet için değil köstek olmak için kullanıyorlar. İnsanımız hizmet bekliyormuş, ülkemiz küresel yarışta geri kalıyormuş, bunların hiçbiri muhalefetin umurunda bile değil. Ne dünyadan haberleri var ne de ülkenin meselelerini dert ediyorlar. Türkiye’de bir türlü kapanmayan muhalefet açığı vardır. Bu açığın günden güne daha da büyüdüğünü görüyoruz. Düşmanca eylemleriyle Türkiye’ye vakit kaybettirdiler. Gezi vandallığından darbe girişimlerine kadar, demokrasimizi hedef alan tüm saldırıların hamiliğini üstlendiler” şeklinde çarpıcı ifadeler kullandı.

CAHİLİN KENDİSİ ORTAYA ÇIKTI

Erdoğan, FETÖ ile mücadele sırasında muhalefetin tutumunu eleştirdi ve “Biz kelle koltukta FETÖ ile mücadele ederken, bunlar örgütün şirketlerinin önünde nöbet tutuyordu. CHP’de gelen gideni aratma geleceğini Sayın Özel ile de bozulmadı. Sayın Özel söylemleriyle oturduğu koltuğun hakkını veremedi. CHP liderinin siyasi ciddiyetten yoksun trajikomik hallerine baktıkça bu partiye oy veren vatandaşlarımız adına üzülüyoruz” dedi. Ayrıca, “Sayın Özel son üç haftadır marjinal sol örgütlerin sloganını meşrulaştırmak için kendini paraladı. Şahsımıza yönelik edepsizce hakaretlere kadar her türlü hüneri sergiledi. Sonuçta ne oldu? Motor su kaynattı, devreler yandı. Bize şiir bilmez derken asıl cahilin şiir bilmezin kültür bilmezin kendisi olduğu ortaya çıktı. Merhum Ziya Gökalp’in şiirini okuyup caka satmak istersen şiir katliamına imza attı” ifadelerini kullandı.

SAYIN ÖZEL’E ŞİİR KONUSUNDA TAVSİYELER

Son olarak, Erdoğan, “Sayın Özel’e şiir konusunda kendini geliştirmesi için bazı tiyolar verebiliriz. Sayın Özel’in kendini süratle toparlamasını temenni ediyoruz” şeklinde bir değerlendirme yaptı.