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Erdoğan: “Muhalefet, Ülkesini Yabancıya Şikayet Ediyor.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet partisinin liderini eleştirerek, “Kendi ülkesini yabancı dergilere şikayet ediyor. Bunun adı ekonomik tetikçiliktir, jurnalciliktir” dedi.

ÜLKEDE YAŞANAN SORUNLAR

Konuşmasında, ülke içinde yaşanan sorunları ve ekonomik durumları da vurgulayan Erdoğan, bu tür davranışların milli bir ferasetten uzak olduğunu ifade etti.

MUHALEFETİN TUTUMU

Erdoğan, muhalefetin tutumunu eleştirirken, “Vatanseverler bu tür eylemleri asla kabul etmiyor, bunu unutmamak gerekiyor” şeklinde yorum yaptı.

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