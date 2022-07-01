Erdoğan: Muhtıra, Türkiye’nin diplomatik zaferidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya ile imzalanan muhtıra konusunda değindi.

İsveç ve Finlandiya ile imzalanan muhtıra ile Türkiye’nin kırmızı çizgilerinin ortaya konduğunu ifade eden Erdoğan, “Bundan sonraki süreçte muhtırada kayıtlı hususların uygulamasını titizlikle takip edecek, adımlarımızı da buna göre atacağız” uyarısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvuruları bağlamında yaşananlar, Türkiye’nin terör konusundaki kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur” değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. NATO’nun tarihindeki en önemli zirvelerden birini başarıyla tamamlandıklarını ifade eden Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ekibine teşekkür etti. Erdoğan özetle şu mesajları verdi:

TÜM ÇABAMIZ BARIŞ İÇİN: Ukrayna’daki savaşın başlamasının ardından biri video telekonferans, biri de Brüksel’de düzenlenen toplantı olmak üzere liderler düzeyinde bu yıl üçüncü kez bir araya geldik. Madrid Zirvesi, gelinen noktayı tahlil etmemiz ve geleceğe yönelik bir vizyon oluşturmamız için önemli bir fırsat oluşturdu. İttifakımızın Ukrayna’ya desteği tamdır. Fakat bu desteğimizi bir barış vizyonuyla birlikte ortaya koymalı, insani dramın, yıkımın ve gözyaşının bir an önce durdurulması için çaba göstermeliyiz. Kalıcı bir ateşkesin sağlanmasına dönük diplomatik girişimlerimizi yoğunlaştırmalıyız… Sürecin başından itibaren Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy ile yakın diyaloğumu sürdürüyorum. Aynı zamanda, bildiğiniz üzere, Rusya Devlet Başkanı Putin’le de düzenli olarak temas halindeyiz. Tüm bu çabalarımız kalıcı barışın yolunu açacak adımların atılması içindir.