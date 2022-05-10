Erdoğan müjdeleri sıraladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konut satışı ile ilgili vatandaşlara müjdeli haberi duyurdu.

İlk defa konut sahibi olacaklara 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi. Döviz ve altınlarını bozanlara 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.89 faizli konut kredisi. İnşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaklaşık 3 saat süren Kabine toplantısının ardından Millete Sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

TEMMUZDA İYİLEŞTİRME YAPACAĞIZ: Türkiye, salgın ve savaş gibi gelişmelerin tetiklediği küresel üretim ve lojistik sistemindeki yeni arayışların merkezi durumundadır. Artık, her alanda kendi ayaklarının üstünde durabilen, bununla kalmayıp tüm dostlarına ve kardeşlerine destek verebilen Türkiye var. Hedeflerimize ulaşmamıza bir el uzatımı mesafe kaldığı bu kritik aşamada, vatandaşlarımızın hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle zor günler geçirdiğini biliyoruz. Bilhassa dar gelirli insanlarımızın alım güçlerindeki düşüşün farkındayız. Bir yandan enflasyonu dizginleyecek tedbirleri alırken, diğer yandan da ücretlerde yaptığımız artışlarla, alım gücündeki gerilemeyi telafi etmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede yılbaşında asgari ücretten işçi, memur ve emekli maaşlarına kadar geniş bir alanda ciddi artışlar yaptık. Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle, dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz. Haziran ayı itibariyle başvuruları başlayacak Aile Destek Programı gibi yeni uygulamalarla da, insanımızı sahipsiz bırakmıyoruz.

STOKÇULARA CEZALAR ARTACAK: Bazı ürünlerdeki fiyat artışları, ne enerji fiyatlarındaki yükselişle, ne döviz kuruyla, ne enflasyonla izah edilemeyecek seviyelerdedir. Denetimleri sıkılaştırdık. Stokçuluk ve fiyatları etkileme suçuyla ilgili cezaları da yeniden düzenliyoruz. Bu tür suçlara verilen cezaları, caydırıcılık temelinde yükseltiyoruz.

YÜZDE 0.99 FAİZLİ KREDİ: Vatandaşlarımızı özellikle konut sektöründeki bu arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirme kararı aldık. Bu çerçevede konut finansmanı konusunda 3 ayrı paketi milletimizin hizmetine sunuyoruz. Birinci paketle, ilk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşlarımıza, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için, 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.

DÖVİZ VE ALTIN DÖNÜŞÜMÜNE TEŞVİK: İkinci paket, birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankasına satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar, bu paketten yararlanabilecek. Konut değeri 2 milyon lirayla sınırlı bu paket, 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir amacı da, döviz ve altın varlıklarının Türk Lirasına dönüşümünü teşvik etmektir.

İNŞAAT SEKTÖRÜNE DESTEK: Üçüncü paketimiz, inşaat sektörüne yöneliktir. Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40’ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50’si satılmamış inşaat projelerinin bir an önce tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık bir kaynak ayırdık. Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız, belli bir rakama kadar ve 36 ay vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek. Böylece, inşaat halindeki projelerin hızla tamamlanarak, kısa vadedeki konut arzının artmasını, böylece fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz.