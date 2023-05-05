Erdoğan müjdeleri sıraladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği mitinginde doğal gaz ve petrol ile ilgili müjdeleri açıkladı.

Sevgili Vanlılar, başımın tacı kıymetli hanımefendiler, geleceğimizi teminatı değerli gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bugün yine Van’dayız. Son gelişimizde sizinle kucaklaşmıştık. Van sadece ülkemizin yükselen yıldızı değil, aynı zamanda bölgesinde ve dünyada yükselen bir şehir haline geldi.

Biz her şeyden önce Van’ı terör örgütünün tasallutundan kurtardık. Hem bu şehirde yaşayan insanların hem buraya gelen ziyaretçilerin huzur içinde hayatını sürdürebileceği bir iklim inşa ettik.

Kardeşlerim devletinize güvenin. Bize güvenin. Huzurunuza hatta namusunuza göz diken terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek

Kardeşlerim Van depremini hatırlıyorsunuz demi. O zaman Belediye Başkanı kimdi? Malum HDP’li. O zaman Van’ın susuzluğu ile ilgili bir adım atmadı.

Ne dedi gelsin devlet yapsın. Ben o zaman DSİ’yi görevlendirdim. Biz Van’ın susuzluğunu giderdik.

Edremit’i Edremit biz yaptık. Erciş’i Erciş biz yaptık. Van Gölü demiyorum Van denizinin kıyısını biz yaptık.

Nerede belediye. Belediye başkanı neden görevini yapmadı. Hani bunlar benim Kürt kardeşlerimi seviyordu. Bunlara inanıyor musunuz? Değerli kardeşlerim Türk’üyle Kürt’üyle biz yaratılanı yardandan ötürü sevdik. Bizim dinimizde Türk, Kürt, Arap şu bu yok.

Biz sadece Allah için seviyoruz. Kürt kardeşlerimi de aynı anlayışla seviyoruz.

Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak.

Bundan sonra Gabar inşallah o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak. Yıllarca ne yaptılar o bölgedeki petrol kuyularını betonladılar.

Aynen Karadeniz’deki doğalgaz gibi açtık. Doğagazı şimdi ücretsiz alıyor musunuz? Yıl sonuna kadar da 25 metreküp ücretsiz alacak mısınız?

14 Mayıs akşamı inşallah hep beraber bir başka güleceğiz. Yıllarca sizin ve evlatlarınızın canı ve geleceğini karartarak istismar siyaseti yapanların dönüp dolaşıp kimin arkasına takıldığını görüyorsunuz demi.

Diyarbakır Anneleri’nin acısını biliyorsunuz demi. Kardeşlerim bunları Kandil’e kimler kaçırdı. O kızlarımızı, o çocuklarımızı Kandil’e kimler kaçırdı. Bunlar ne diyorlar biz Kürt’üz. Benim Kürt kardeşlerime leke sürmeyin. Bunların Kürtlükle alakası yok. Bunlar sadece vahşet kusuyor vahşet.

Ve inşallah 14 Mayıs’ta bunların hesabını sormaya var mıyız? Gidip Van’dakiler dahil Kürt kardeşlerimize, her türlü zulmü yapan her türlü insanlık suçunu işleyen CHP’ye ne oldu. Ya düşünün CHP burada gelipte miting yapabilir miydi? Kimle yaptılar?

Şimdi bunu CHP’ye sormak lazım. CHP’ye desteklerini utanmadan dişe diş kana kan diyenlerin derdi Van olabilir mi? Vanlının huzuru refahı olabilir mi?

Ülkemizdeki herkes gibi Kürt kardeşlerimin de hakkını, hukukunu en geniş manada kullanabileceği demokrasi zeminini biz kurduk mu? Van’ın kalkınma eksiklerini biz tamamladık mı? Bu güne kadar Van’da TOKİ ile 24 bin konutu bitirip sahiplerine teslim ettik mi?

Bay Bay Kemal ne söz verdi. Bu CHP’lilere, bu HDP’lilere sormak lazım siz Van’a ne kazandırdınız bire söyleyin.