Erdoğan müjdeyi verdi! 3 bin 500 öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 bin 500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni’nde müjdeli haberler verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Eğitim camiamızın kıymetli mensupları, değerli engellilerimiz sizleri muhabbetle selamlıyorum. Bugün 3500 engelli öğretmen adayımızın ataması için bir aradayız. Atamamızın hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim kadromuz sizlerle daha da güçlendi.

Eğitim alt yapımızı bütçesiyle güçlendirerek ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na hazırladık. Öğretmenlerimizin birikmiş tüm sorunlarını çözmek bize nasip oldu. Canlarını feda eden şehit öğretmenlerimizi anmak istiyorum. Onların aziz hatırasını milletimizin kalbinde hep yaşayacak. Biz teşekkürümüzü kuru lafla değil, atamalarla, öğretmenlik meslek kanunu çıkararak yapıyoruz.

MAYIS AYINDA 45 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATAMASI

Mayıs’ta 45 bin yeni öğretmen ataması gibi yeni müjdelerle yanınızda olduğumuzu göstereceğiz. Bu arada sözleşmeliden memur statüsüne geçen 93 bin 272 öğretmenimize de kadrolarının hayırlı olmasını diliyorum.

Öğretmenlik meslek kanunu, eğitimdeki en büyük reformdur. Öğretmenlerimizi tahrik ederek, bunun önüne geçmeye çalıştılar. Baş öğretmen ve uzman öğretmen unvanlarını alan öğretmenlerimiz mali haklarından da yararlanmaya başladı. 517 bine yakın öğretmenimizi bir kez daha tebrik ediyorum.

HER İYİLEŞTİRMEDEN ÖĞRETMENLERİMİZ DE YARARLANACAK

Baş öğretmen maaşı 25 bin uzman öğretmen maaşı da 22 bin 500 lirayı buldu. Önümüzdeki kamu personelinin ücretlerinde yapılan her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanmaya devam edecektir.