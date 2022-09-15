Erdoğan müjdeyi verdi! Fiyatlar bu yıl değişmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemde yurt ücretlerinde değişiklik yapılmayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurt ücretlerinde bu yıl değişiklik yapılmayacağını açıkladı. Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde yurt ve burs ücretlerini yeniden düzenleyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ermenistan’ın Azerbaycan’ın zaferiyle neticelenen savaşın ardından yaşanan bu durumu kabul edilemez buluyoruz. Tüm dünya bilmelidir ki Azerbaycan’lı kardeşlerimizin yanındayız. Sürekli saldırgan tavrını devam ettiren Ermenistan bu durumun sonuçlarına katlacaktır. Bir kez daha Azerbaycan’lı şehitlerimize rahmet diliyorum. Kardeşim İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum.

Bugün Türkiye’nin yurtları dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Tüm imkanlarıyla yurtlarımız öğrencilerimiz için donanımlı yaşam merkezi haline gelmiştir. Biz gençlerimize bu imkanlarımızı ya ücretsiz ya da sembolik ücretlerle sunuyoruz. Türkiye’nin yurt kapasiyesi birçok ülkeninkinden daha fazladır. Türkiye geçen sene başvuru taleplerinin yüzde 90’ından fazlasını karşılamıştır.