Erdoğan müjdeyi verdi! Ödenek kesilmeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’daki Muhtarlar Evi açılışında muhtarlara güzel haberi duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni’nde muhtarlar için güzel haberleri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Ülkemizin tüm illerinden Ankara’ya teşrif eden binlerce muhtar kardeşlerimizle birlikte şu anda bakıyorum maşallah, şöyle adeta uçsuz bucaksız… Aldığım resmi rakama göre şu an itibarıyla 20 bini aşkın muhtarımız burada. Tabii bugünkü buluşmamızın ilave bir önemi, anlamı daha var. Bugün aynı zamanda muhtar kardeşlerimize daha önce söz verdiğimiz biz hizmetin, Muhtarlar Evi’nin açılış heyecanını da yaşıyoruz. Bu güzel binayı, kafesi, restoranı, bay bayan mescidi, otoparkı ve 58 yatak kapasitesine sahip 35 odasıyla bugünden itibaren tüm muhtarlarımızın istifadesine sunuyoruz.

Böylece muhtar kardeşlerimizi iş veya başka sebeplerle Ankara’ya geldiklerinde kalacak yer bulma derdinden de kurtarmış bulunuyoruz. Artık muhtarlarımız da Ankara’da gönül rahatlığıyla kalabilecekleri merkezi konumuyla trafik sıkıntısı çekmeden tüm işlerini halledebilecekleri bir eve kavuşmuş oldular.

“TÜM MUHTAR KARDEŞLERİME HAYIRLI, UĞURLU OLMASINI DİLİYORUM”

Muhtarlar Evi’mizin açılışının yanı sıra bugün ayrıca 100 muhtar hizmet binasının toplu temel atma törenini de gerçekleştiriyoruz. Biraz sonra 5 vilayetimize canlı bağlantılar kurarak bu hizmet binaların temel atmasını yapacak, inşallah en kısa sürede inşaatları tamamlayarak sizlerin emrine vereceğiz. Muhtarlar Evi’nin sizlerle beraber ülkemizdeki tüm muhtar kardeşlerime hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Rabbime muhtarlarımıza olan bir sözümüzü daha gerçeğe dönüştürme imkanı bahşettiği için hamd ediyorum. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi, daim eylesin diyorum.

Bu güzel tesisin inşasında emeği geçen, başta İçişleri Bakanım, yardımcıları ve tüm ekibimizi, yüklenici firmaları, mimar, mühendis, tüm işçisine kadar herkesi tebrik ediyorum.

“DEMOKRASİ BAYRAMINA DÖNÜŞTÜ”

Cumhurbaşkanlığı görevini devraldıktan sonra ülkemiz demokrasisine kazandırdığımız yeniliklerden biri muhtar buluşmalarımızdır. İlk toplantımızı yaptığımız 2015 yılından bugüne, muhtarlarımızla her biri adeta şölen havasında geçen toplam 52 ayrı buluşma gerçekleştirdik. Türkiye’nin dört bir köşesinden 38 bin muhtarımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, milletin evinde misafir ettik. Her muhtar buluşmamız, aramızdaki muhabbet bağını güçlendirdiğimiz, istişare ettiğimiz, ülkemizin meselelerini enine boyuna görüştüğümüz bir demokrasi bayramına dönüştü.

Bana ne diyorlardı? Muhtar bile olamazsın. Ne oldu? Bu başlığı atanlar rezil rüsva oldu. Sizler bu kardeşinizi Cumhurbaşkanı yaptınız. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez muhtarlarımız dertlerini, sıkıntılarını, beklentilerini devletin zirvesiyle doğrudan paylaşma fırsatı buldu. Sadece muhtarlarımızın değil bu vesileyle ülkemizin her tarafındaki pek çok mahallemizin, şehrimizin de sorunlarını çözüme kavuşturduk. Demokrasi piramidinin tabanı ile tavanı arasındaki engeller ortadan kalktıkça bunun kazananı muhtarlarımızla beraber tüm Türkiye olmuştur.

“BUNU DA ELLERİNE YÜZLERİNE BULAŞTIRDILAR”

Muhtarlarımızla aramızda tesis ettiğimiz bu güçlü bağ, herhalde daha önce hiçbir siyasetçiye nasip olmamış büyük bir şereftir. Buluşmalarımızın sadece bürokraside değil, siyasette de muhtarlara yönelik bakış açısını kökten değiştirdiğini görüyoruz. Daha önce muhtar kardeşlerimizin yüzüne dahi bakmayanlar bizim toplantılarımızdan sonra birden muhtarlarımızın varlığını hatırladı. Şimdiye kadar hiçbir işinizi görmeyenler, sizin için kıllarını dahi kıpırdatmayanlar, muhtarlarımızı adeta vaat yağmuruna tutmaya başladı. Ancak her samimiyetsiz işleri gibi bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Laf olsun diye düzenledikleri bir iki küçük salon toplantısının devamını dahi getiremediler. Birkaç toplantıyla rol kapmaya çalışsalar da bizim şu kardeşliğimizi, şu dayanışmamızı, aramızdaki şu muhabbet iklimini asla tesis edemediler.